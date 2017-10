La directora de Peinador "luchará" por recuperar París, abrir una ruta a Alemania y más vuelos en invierno

Está recién aterrizada en Vigo y lleva menos de un mes pilotando Peinador, pero este poco tiempo no ha impedido a Ana Molés, la nueva directora del aeropuerto, fijarse ya objetivos que, al menos sobre el papel, son ambiciosos. Recuperar el vuelo a París, abrir una conexión con Alemania o aumentar el número de rutas en invierno (ahora solo hay cuatro) son solo algunas de las metas por las que ayer garantizó que "luchará". Lo hizo durante su primer acto público en un encuentro con los medios de comunicación. "Es un momento muy dulce para el aeropuerto y mi objetivo es sostener y consolidar este crecimiento", subrayó.

Natural de Castellón, a sus 35 años de edad será la primera vez que dirija un aeropuerto comercial. En los últimos tres estuvo a los mandos del de Sabadell, dedicado en exclusiva a la aviación general y por el que en 2016 pasaron solo 4.400 viajeros. Peinador está ya en 1.000.000. "Para mí es un cambio radical", reconoce. Se incorporó a su puesto en Vigo el pasado 25 de septiembre y en poco tiempo ha realizado una primera radiografía de la situación que vive Peinador teniendo incluso en cuenta la competencia de la terminal de Oporto, aeropuerto que según reconoció está captando viajeros del área de Vigo. "Voy a intentar luchar por París y alguna ruta con Alemania para conseguir esos pasajeros que son de nuestra área de influencia", citó como ejemplos. En cualquier caso, y respecto a la competencia de Sá Carneiro, Molés quiso dejar claro que juegan en ligas diferentes. "Es la segunda ciudad de Portugal", precisó.

Molés llega a Vigo cuando el aeropuerto logrará cerrar por encima del millón de viajeros por primera vez desde 2010. Aunque su ampliación se proyectó para 4 millones de viajeros anuales, los recortes introducidos en la obra lo habilitaron para 2, cifra a la que su antecesora en el cargo, Noelia Martínez, reconoció que puede aspirar la terminal olívica. Ana Molés no quiso marcarse metas. "No se trata de ponerse ese tipo de objetivos. Lo que el entorno nos pida y esté dispuesto a dar, tenemos que darlo con la mejor calidad posible. Yo lo que quiero es que las personas que vengan a volar al aeropuerto estén cómodas, se sientan seguras, tengan oferta de restauración apropiada...", citó.

Sobre la posibilidad de que Aena capte nuevas aerolíneas, Molés se ciñó a la política general que aplica el gestor aeroportuario en todos las terminales españolas. "Nosotros lo que hacemos es incentivar las nuevas rutas, y de esa forma les acompañamos, porque ellas asumen un riesgo muy grande. Por eso en cada nueva ruta tenemos que estar a su lado", explicó en referencia a los descuentos en tasas aeroportuarias que se aplican.

Aunque no entró a fondo en la polémica sobre la existencia de tres aeropuertos en Galicia, Molés sí mostró su convencimiento de que puede haber rutas duplicadas si "son sostenibles" . También ve con buenos ojos que algunas puedan operar desde Lavacolla si -precisó- "hay buenas conexiones" desde Vigo. Respecto a la futura llegada del AVE, la directora de Peinador fue clara. "En el corto plazo nos hará daño, pero en el medio plazo se recuperará".

Mercancías

La ambición que trasladó en el plano de viajeros y rutas no la trasladó en igual medida en materia de carga. "El tema mercancías lo estoy estudiando todavía y sé que en su día se intentó potenciar, pero la realidad por lo que he leído, aunque no he podido profundizar, es que el entorno de este aeropuerto no demanda un transporte aéreo. Prácticamente todo es carretera y barco. Sí que hay mucha carga de componentes de automoción. Hay actividad, pero muy centralizada", expuso.

Molés se refirió también a las próximas obras, como la remodelación de la plataforma, la construcción de una nueva pasarela de embarque o la renovación del sistema antiniebla. Esta última, como adelantó este periódico, obligará al aeropuerto a funcionar dos meses sin esta ayuda al aterrizaje. Molés apuntó que tras estudiar la incidencia de niebla en los últimos diez años, probablemente se desactivará a finales de la próxima primavera.

Esta semana comenzará los encuentros con los responsables políticos. Mañana será el primero, con el alcalde, Abel Caballero.