Andrés Lacasa Nikiforov: "Se deberían ampliar los conciertos en Vigo, pero tiene que ser sostenible"

La Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG) estrena temporada el 5 de octubre, y lo hará en el Mar de Vigo con un concierto para el que trasladará toda su artillería. Serán doscientos artistas sobre el escenario, entre músicos y cantantes, que interpretarán la "Sinfonía nº 2". Quieren demostrar al público vigués lo que se puede hacer en un escenario mayor y ganárselo. Porque su gerente advierte: para que crezca el número de citas, tiene que subir también el de fieles.

-¿A qué se debe el traslado de parte de su temporada en la ciudad a Beiramar?

-Para nosotros, Vigo es una prioridad y un paso imprescindible era organizar conciertos aquí. El tamaño de la OSG supera el del escenario del teatro Afundación. Es una orquesta grande y, cuando venimos, o hacemos programas con plantillas más pequeñas o repertorios que no son óptimos para el espacio. Con este auditorio espectacular en dimensiones y, probablemente, en acústica, es un paso natural e importante. Vigo tiene un gran potencial de crecimiento de público. Ahora que tenemos la suerte de contar con la colaboración del auditorio y el Concello, todos estamos haciendo un gran esfuerzo para darlo. Hay mucho más aforo, para que venga mucha más gente y esa es la prioridad: crecer, sobre todo, en público.

-Un espacio mayor en el escenario que aprovecharán ya en el estreno.

-Sí. Es la primera vez que la OSG viene con el coro a hacer la "Sinfonía nº 2" de Mahler. Será una obra monumental y creo que, un día histórico, porque siempre hemos deseado hacer ese tipo de repertorio aquí y que el público vigues sienta que la orquesta es un poco suya, como otras ciudades.

-¿ Qué tiene de especial este concierto?

-Se juntan tres cosas. Venimos con todos los medios, orquesta y coro, más de doscientas personas. Es una de las grandes obras maestras del sinfonismo de todos los tiempos. Y el auditorio es, hoy por hoy, uno de los mejores en Galicia. Esto anima a pensar que será uno de los grandes eventos musicales de los últimos tiempos.

-¿Cómo ha evolucionado la respuesta del público vigués en los últimos años?

-Muy bien. Las dos partes se nutren mutuamente: si nosotros no aumentamos conciertos, el público no es consciente de tener una temporada sinfónica a la altura de otras ciudades. Pero si no viene público, para nosotros es muy frustrante. Para aumentarlo ha sido fundamental la colaboración de la Sociedad Filarmónica, que aglutina a ese grupo de melómanos histórico. El teatro Afundación, en muchos conciertos, está casi lleno. Estoy convencido de que este, que duplica el aforo, con el tiempo también se llenará.

-¿Qué expectativas tiene para el arranque?

-Necesitamos del apoyo de todos, los comienzos son difíciles. No hay abonados, hay que empezar de cero y llenar un auditorio es muy difícil en Vigo, en Londres y en Berlín. En esta ocasión la Sociedad Filarmónica no ha podido colaborar, pero esperamos que en un futuro sí. La gente tiene que tener muy claro que tiene un auditorio a la altura de los grandes de Europa y que no lo aprovechemos, es un crimen.

-¿Ocho citas es el techo de la sinfónica en la ciudad?

-En absoluto. Para ir creciendo tenemos que consolidar el público. Es lo habitual. Queremos ver cómo evoluciona esta temporada. Entre las dos orquestas [OSG y Real Filharmonía de Galicia] hay 17 citas, es un ciclo sinfónico muy bueno. Cuando veamos que hay más demanda que oferta, podremos seguir creciendo.

-Pero comentaba que el año pasado llenaron.

-En el de Afundación. Por eso el paso de venir aquí. Tenemos el doble de aforo, aumentamos la oferta.

-Quieren llegar a más gente, pero no dan más citas a esos fieles que ya les siguen.

-La oferta y demanda no creo que estén tan relacionadas con si son 17, 18, 19...

-Hablamos de que en A Coruña tienen 35 y en Vigo hay menos de la mitad. Es una buena diferencia.

-Sí, pero el 70% del presupuesto del consorcio [para la promoción de la música, gestor de la orquesta] viene de Concello y Diputación y fuera de A Coruña tenemos que ir a otras ciudades: Arteixo, Monforte, Melide, Sada, Ourense?

-Zona norte.

-Ourense, no. Y Ferrol también tiene mucho interés. Todo es mejorable. Hace diez años, Caixanova decía "Vengan aquí tres veces o cuatro" y punto. Ahora tenemos que buscar los recursos nosotros. La OSG se debe tanto al público de A Coruña como al de otras ciudades. Estamos de acuerdo en que se debería ampliar, pero tiene que ser sostenible. Si en 2010/2011 vinimos tres veces y ahora ocho, es una mejora.

-¿Por qué lleva el nombre de Galicia, si el 70% de la temporada se concentra la ciudad de A Coruña y el 82%, en su provincia?

-Primero, porque la orquesta es de toda Galicia. Segundo, tiene un tamaño de 80 músicos y no hay ningún auditorio donde podamos ir fuera de Vigo, Santiago, Ferrol y Ourense, incluso este se queda pequeño. No podemos ir a todas partes. Iremos a Vilagarcía en octubre, que tiene un auditorio más pequeño. No hay que olvidar que durante los 12 o 13 primeros años, la financiación venía solo de A Coruña. Estamos en un momento de mejora y tengo directrices de la junta de gobierno de que la OSG es gallega y tiene que hacer más actividad fuera, pero ahí se enmarcan los coros, la orquesta de niños, la joven? Estamos mejor que hace tres años, a ver si dentro de tres estamos mejor que ahora.

-Pero muy lejos de un equilibrio.

-A nivel presupuestario? El Mar de Vigo, hasta hace poco, no se planteaba hacer un ciclo de conciertos. La RFG y nosotros tenemos claro que tenemos que consolidar ciclos fuera, pero crecer poco a poco.

-Dice que es de Galicia, pero insiste en que la mayor parte del presupuesto es de A Coruña.

-No insisto, es la realidad. Pero la Xunta hace un gran esfuerzo financiándola e, incluso en A Coruña, siempre hay voluntad de que la orquesta se mueva. Si se llenan las 1.400 localidades de estos dos conciertos, aseguro que nos plantearíamos inmediatamente ampliar.

-¿Dependerá de llenar?

-Llenar no, pero hay que programar con cabeza y si vemos que no funciona hay que ver en qué falla.

-Si todo fuera bien, ¿cuál es la meta?

-Seguir creciendo. Se pueden hacer más conciertos que los estrictamente sinfónicos, al aire libre o con cantantes de música pop y rock.

-¿Vigo podría llegar a igualar las 35 citas sinfónicas de A Coruña y las 35 de Santiago?

-Sí, entre las dos orquestas. Debe aspirar a eso, es la ciudad más grande de Galicia. Y también tiene a la Orquesta Vigo 430, que está haciendo un trabajo fantástico. Es lo lógico y teniendo este auditorio, se reúnen todas las condiciones para que, en el futuro, pueda haber una temporada sinfónica así. No va a ser por falta de interés.