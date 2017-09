El Street Stunts convierte As Avenidas en un inmenso teatro de los deportes urbanos

La zona del Náutico se convirtió ayer en el mayor gimnasio de la ciudad. Decenas de deportistas procedentes de los cinco continentes tuvieron la primera toma de contacto con las pistas de la tercera edición del Street Stunts distribuidas en As Avenidas. Competidores de buena parte de las provincias del país, Japón, Australia o Turquía destacan la cita viguesa como la mejor del panorama nacional y una de las más destacadas a nivel internacional. "Pocas pruebas tienen tanto nivel y están tan bien organizadas como la de aquí. Ojalá dure muchos años porque el crecimiento que ha experimentado es bestial", apunta "Godinha", uno de los participantes amateurs de la prueba de parkour.

Al igual que ocurre en O Marisquiño, la sintonía entre participantes y público es total. "La gente de esta ciudad es maravillosa. Te piden fotos con educación, te saludan con devoción y te ofrecen todo su cariño. Me encanta este festival y estoy enamorado de Vigo", confiesa el australiano Dominic Di Tomasso, uno de las estrellas del fin de semana. Su presencia asegura que el nombre de la urbe se extienda por todo el globo. "Tiene cerca de 200.000 seguidores en redes sociales que este fin de semana podrán rozar con los dedos nuestra ciudad. Eso tiene un valor incalculable", indica un miembro de la organización.

El crecimiento del Street Stunts se nota en el número de participantes. En dos años se ha pasado de apenas dieciséis a más de cuatrocientos. Dos de los debutantes son Cristian Gutiérrez, de Madrid, y Óscar Cortegoso, de Pontevedra. "El año pasado vine a ver las pruebas y me enamoré. Fue entonces cuando decidí comenzar a entrenar en slackline (equilibrio sobre una goma elástica) y ahora puedo competir contra algunos de los mejores del mundo", confiesa el segundo de ellos. "No existe un evento como este. La gente que participa un año repite y anima a los que no han venido a que lo hagan. El ambiente es maravilloso y la ciudad también", apostilla el madrileño.

Pese a que ayer se disputaron las primeras pruebas y talleres, el grueso de la competición arranca hoy y durante la sesión vespertina se celebrarán las primeras finales. Aunque las previsiones meteorológicas apuntan a que puede llover durante la jornada, los deportistas tienen preparados todos sus trucos para deleitar al público congregado en el Náutico. Para ellos la organización ha dispuesto una decena de foodtrucks además de distintas zonas en las que pueden relajarse tomando algo y escuchando música. Los más pequeños pueden jugar a deportes de equipo gracias a un hinchable que cuenta con porterías y canastas.





