El Concello pagó ya el 98% de las ayudas a familias, que ascienden a 1,7 millones

El Concello vigués ha abonado ya el 98% de las ayudas a familias del llamado cheque social, que ascienden a 1,7 millones, según anunció ayer el alcalde, Abel Caballero, que aseguró que Vigo es una ciudad modelo "en política social". Hasta la fecha, el Ayuntamiento ha repartido 408.000 euros en ayudas para alimentación, 317.000 para electricidad y gas, 819.000 para alquileres y 56.000 para hipotecas.

Según Caballero, de los 1,7 millones de euros consignados para el cheque social ya solo quedan 90.000 euros por entregar a las familias que solicitaron ayudas municipales, en un proceso que se desarrolló "sin colas y con sosiego". De los cheques para alimentación se beneficiaron 1.947 familias, mientras que 1.898 recibieron ayudas para pagar la factura de la luz y 1.454, para alquiler de vivienda.

El regidor olívico informó también de la adjudicación del servicio de atención ciudadana 010, en un contrato a cuatro años por importe 934.000 euros. El personal que atiende las llamadas y mensajes -se reciben más de 14.000 sugerencias al año- aumentará de seis personas a once este año. Caballero aseguró que se trata de un servicio de "importancia extrema".

El Concello aprobó igualmente el proyecto para cubrir el patio del CEIP do Carballal en Cabral, por importe de 335.000 euros, y hará lo mismo con los centros Virxe do Rocío y Canicouva (Castrelos). "Vamos a hacer estas obras porque la Xunta no asume sus responsabilidades", censuró ayer Caballero.

Caballero también dio cuenta de la relación de subvenciones para igualdad a 56 entidades (64.000 euros), al Banco de Alimentos (14.000 euros para el alquiler de la nave), a la fundación Carlos Casares, etc. Y de la aprobación de las obras de humanización de la calle Abade Juan de Bastos en Matamá, por un importe de 84.000 euros.