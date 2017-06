El PSOE exige a Fomento que medie para acabar con el conflicto

La negativa del Gobierno a mediar en el conflicto de la estiba fue criticada ayer por el portavoz de Fomento en el Grupo Socialista, César Ramos, al calificarla de "dejación de funciones" por lo que instó al ministro Íñigo de la Serna a que "se arremangue, se siente a la mesa con sindicatos y patronal para hacer de facilitador del acuerdo y que ponga a su disposición las herramientas y recursos normativos necesarios para el cumplimiento de los acuerdos".

Para Ramos, el ministerio de Fomento "se equivoca al creer que su responsabilidad terminó con la aprobación del real decreto ley" de reforma de la estiba, ya que "está en su mano ayudar a solucionar el conflicto" y "que los puertos vuelvan a la normalidad lo antes posible". A su juicio, De la Serna "demuestra una gran irresponsabilidad al no querer ser consciente del efecto que la prolongación de la huelga".

En cambio el ministro volvió ayer a manifestarse en similares términos a los que empleó desde el pasado lunes, el primer día de la huelga. Argumenta que el "Gobierno lo que no puede hacer es suplir el papel que le corresponde a un sindicato o una patronal". "Ahora el 100% de la responsabilidad está en los sindicatos y la patronal, y son ellos los que tienen que sentarse a negociar tras el intenso trabajo realizado por el Gobierno", incidió en referencia a la reciente aprobación del Real Decreto de reforma de la estiba. "Por todo ello, les instamos a negociar e insistimos, no hay razón para no hacerlo y con la actitud que mantienen están causando un grave daño a la economía del país", concluyó.