Docentes universitarios cobrarán hasta 2.500 euros al año por explotar sus investigaciones

Los profesores universitarios que consigan explotar sus investigaciones, trabajando conjuntamente con empresas para cederles el saber logrado con sus trabajos de modo que se les saque rendimiento económico, podrán cobrar un plus anual de hasta 2.500 euros. Así lo anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como una de las medidas estrella del Plan de Excelencia Universitaria 2018-2020. Según el máximo mandatario gallego se establecerá una escala de diez puntos y por cada uno que los profesores cumplan podrán recibir un plus de 250 euros. Si completan el decálogo, la cantidad extra pensada para incentivar la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa alcanzará los 2.500 euros por profesor. Este plus entrará en vigor en 2019.

"Se trata de una hoja de ruta para el trienio 2018-2020, abierto a aportaciones que puedan mejorarlo y con el objetivo de que las universidades gallegas puedan dar un nuevo salto de calidad", explicó el presidente ayer tras el Consello.

Una de las acciones del Plan de Excelencia para las universidades será "la mejora en algún criterio de los principales ranking internacionales: el de Shanghai, Times Higher Education o el QS". La propuesta será realizada por la propia universidad e incluirá el contenido y la descripción de la acción, con la previsión inicial de financiar tres propuestas en el curso 2018-2019, "una por universidad", explicó el presidente.

Otra de las acciones tiene que ver con la excelencia en los másteres universitarios: aquellos que demuestren una elevada calidad docente y/o investigadora, gran internacionalización, demanda laboral o profesorado destacado recibirán una distinción. De este modo, Galicia será la primera comunidad en implantar dicha certificación, que se llevará a cabo mediante convocatorias anuales a partir de 2019. La mención como "máster oficial de excelencia" tendrá validez durante cinco años. En el ámbito científico se pondrá en marcha un programa formativo para los responsables de los centros singulares de investigación, para mejorar gobernanza, autonomía, rendición de cuentas y una gestión más eficiente de las estructuras. Se realizará a través de Feuga.