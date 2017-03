Galicia registra 2.200 ciberataques al día

Abrir un correo y hacer clic en un archivo puede bastar para perder el contenido del ordenador o el móvil. Ciudadanos y empresas están expuestos a ciberataques y en los últimos meses cada día Galicia registra una media de casi 2.200, según datos facilitados por el Instituto Nacional de Ciberseguridad. De hecho, la Policía Nacional recuerda a menudo desde su twitter a los ciudadanos que "no piquen" ante anuncios que, dicen, prometen internet gratis y que pueden ser un coladero de virus o ahora, que empieza la campaña de declaración de la renta, para que no hagan clic en adjuntos desconocidos con ese gancho. Una de sus últimas alertas, difundida hace dos días, previene contra un phishing que intenta suplantar a Apple con la pretensión de robar datos personales y bancarios.



Desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de Economía, que incluye entre los incidentes de seguridad "cualquier suceso que afecte a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de los activos de información" de un usuario o empresa, por ejemplo "acceso o intento de acceso a los sistemas, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información", señalan que entre los meses de octubre del ejercicio pasado y febrero de este año en la comunidad gallega se detectó una media de 2.192 incidentes diarios mientras que si solo se tiene en cuenta la cantidad de ataques descubiertos en el último mes, febrero, la media descendería hasta los 2.086.



Con 2.192 ataques al día Galicia se sitúa como la sexta comunidad donde más ciberataques diarios se detectan y suponen el 4,33 por ciento del total. El número se sitúa ligeramente por encima del País Vasco y un poco por debajo del porcentaje registrado por Castila y León. Se queda a mucha distancia, eso sí, de los líderes de la tabla. Porque Madrid protagoniza una de cada cinco intromisiones informáticas, y lo mismo ocurre en Cataluña o en Andalucía. En la Comunidad Valenciana rondan el 10 por ciento.



A mayor población, más ataques, parece ser la regla dentro de los límites geográficos gallegos. Así, las agresiones cibernéticas se ceban especialmente con empresas y particulares de las provincias de A Coruña y de Pontevedra. En la primera padecen en torno al 42 por ciento de los incidentes registrados cada jornada de febrero por el Incibe (unos 900), mientras la segunda concentra alrededor del 36% por ciento de los ciberataques (en torno a 790 al día). Los porcentajes se reducen en las provincias del interior, Lugo y Ourense, que superan por poco el diez por ciento cada una.



También son los municipios con más habitantes los que son víctimas con mayor frecuencia de los ciberdeliincuentes. Vigo lidera la clasificación tanto si se tienen en cuenta los datos de los últimos cinco meses como si se examina solo lo sucedido en febrero: rondaría entre el 25% y el 26%. En concreto en febrero la ciudad olívica sufrió más de 550 agresiones a través de la red.



Desde Incibe apuntan, respecto al tipo de incidentes detectados, que se trata "mayoritariamente de zombies o bots que pertenecen a botnets controladas por ciberdelincuentes". En un glosario en su web explican que "zombie" o "bot" es "el nombre que se da a los ordenadores controlados de manera remota por un ciberdelincuente al haber sido infectados por un malware", es decir, por un software que busca "dañar o infiltrarse" en un sistema de información sin permiso de su dueño. El atacante remoto, explica, suele utilizar el ordenador zombie para "realizar actividades ilícitas a través de la red, como el envío de comunicaciones electrónicas no deseadas, o la propagación de otro malware".



El Instituto Nacional de Ciberseguridad explica que en su web de la Oficina de Seguridad del Internauta hay mucha información sobre herramientas para atajar estos problemas y consejos para los usuarios. En concreto, el organismo alude a su Servicio AntiBotnet como el lugar "ideal" para intentar resolver "la mayoría de los incidentes de ciberseguridad que se están detectando actualmente" en la comunidad "y que están relacionados con dispositivos zombies".



El balance de seguridad que realizó el Incibe sobre el año 2016 recoge que este organismo gestionó un total de 110.293 incidentes que afectaron a empresas y a ciudadanos en todo el país, y de ellos un total de 479 en operadores críticos. En 2015 fueron unos 50.000. El aumento también se dio en Galicia, ya que en 2015 el Incibe hablaba de 1.600 ciberataques diarios y los 2.200 actuales serían un 37% más.