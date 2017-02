´Con Bárcenas en prisión, hay gente del PP muy nerviosa: quien esté libre de pecado...´

Pablo Crespo, secretario de Organización del PPdeG en los 90 y uno de los principales imputados en la trama Gürtel, asegura en una entrevista en exclusiva a FARO que "dirigentes del PP que se pusieron estupendos hablando de corrupción, ahora están muy nerviosos con Luis Bárcenas en prisión;. Recomienda al extesorero, que conoce los cuartos más oscuros del partido, que diga la verdad. Él, sin embargo, aportará nombres y documentación sobre el dinero negro "en sede judicial".



–Tras tres años en prisión y un año en la calle guardando silencio, ¿por qué habla ahora?

–Llegó el momento de explicarse y de explicar muchas cosas. Tengo la convicción de que la Gürtel es una operación dirigida contra el PP y su entorno y contra determinadas personas del PP, sobre todo por la relación de Francisco Correa con el entorno del expresidente Aznar. Inicialmente es la presa que ambicionaban los Rubalcaba Boys acompañados de la Orquesta Garzón y partir de ahí se desató todo. Ahora hay otro partido en el Gobierno y somos un conflicto para el PP.



–Y el PP decide soltar lastre y Luis Bárcenas entra en prisión...

–Nosotros somos víctimas de una batalla entre partidos y la causa de Bárcenas es una batalla dentro del PP.



–Rajoy asegura que no se siente amenazado por Bárcenas.

–¿Qué iba a contestar? Cumplió el guión. Quién llevó las finanzas del partido tantos años como Bárcenas conoce hasta los cuartos más oscuros de la organización.



–¿Habrá entonces dirigentes del PP muy nerviosos por lo que pueda contar el extesorero?

–Me consta que hay dirigentes muy nerviosos porque se han puesto muy estupendos hablando de la corrupción, pero que tire la primera piedra el que esté libre de pecado.



–¿Bárcenas tirará de la manta?

–Bárcenas, que no creo que se fuera a fugar y que está en prisión por un asunto privado, debe contar la verdad y explicarse. Él y todos.



–¿Cobró Bárcenas comisiones de la Gürtel? ¿Era Luis el Cabrón o el L.B. que aparece en la contabilidad B?

–Yo jamás le he dado un céntimo. Ese pago se atribuye a Correa, pero no me consta. Tengo la mejor imagen del señor Bárcenas, que en el PP era una persona extremadamente respetada por la pulcritud con que llevaba las cuentas del partido.



–¿Se atreve a poner nombre a los dirigentes del PP temerosos de que el extesorero hable?

–Cuando lo tenga que hacer será en sede judicial, y al salir, a los medios de comunicación. Tengo que seguir la línea que me marca mi defensa y llegado el momento habrá que hablar de todo y de todos los que creen que por no salir en los papeles en un momento dado están eximidos de culpa de posibles delitos.



–¿Hay entre esos nombres que han cometido supuestas irregularidades dirigentes del PPdeG?

–Del PP y del PPdeG.



–¿Aportará pruebas?

–En algunos casos sí. Desde luego.



–¿Entonces no le incautaron toda la documentación?

–Hay documentación que no está en mi poder y en otros casos hay documentación que es pública y lo que hay que hacer es señalar el camino.



–¿Por qué no lo cuenta ya?

–Hablaré cuando proceda. El tiempo lo voy a marcar yo en función de mi derecho de defensa. Pero con ánimo de que se sepa toda la verdad.



–¿Y de qué estamos hablando: financiación irregular del partido, sobornos, adjudicaciones de obras públicas a cambio de donaciones, sobresueldos...?

–La relevancia penal la tendrá que decidir el juez. A lo mejor el hecho está prescrito. Hay cosas que pueden no ser un delito y provocar la caída de un dirigente porque se trata de comportamientos faltos de ética de algunos a quienes se les llenó la boca diciendo que lo de la Gürtel y el caso Bárcenas era tremendo y ellos hacen lo mismo o peor. Dan una buena imagen pública pero mantienen vicios privados.



–¿Qué vicios?

–Sobresueldos, financiación del partido, de las campañas electorales... Hay gente que tiene mucho que callar. En cualquier momento puede aparecer su nombre en un documento y ser citados en los tribunales.







"Un abogado del entorno de Rubalcaba nos pidió la cabeza del extesorero a cambio de sacarnos de prisión"

–Usted contó que un abogado del entorno de Rubalcaba les visitó a usted y a Correa en la cárcel para pedirles pruebas contra dirigentes del PP a cambio de sacarlos de prisión. ¿Quienes eran esos dirigentes?

–Solo pidió una cabeza y fue la de Bárcenas. Y lo diré en sede judicial. Igual que el nombre del abogado. Este señor ya sabía cuando nos visita que no tenían nada que hacer con su primer objetivo, Aznar y Agag, y ya buscaban otro objetivo. La detención de Bárcenas estaba programada desde hace mucho tiempo. Lo curioso es que los promotores políticos fueron unos y los ejecutores son otros. Aunque las fiscales siguen siendo las mismas, las pupilas de Fernández Bermejo.

–¿Advirtió a Bárcenas?

–No tengo relación con él. En el último mes he visto un sobrecalentamiento mediático extraordinario contra Bárcenas y no es casual. Se preparaba el ambiente para su ingreso en prisión. A mi me dijeron que iba a la cárcel hace quince días.

–¿48 millones de euros para el extesorero del PP no le parece mucho, mucho dinero?

–Dice que lo ha ganado legamente y está dispuesto a demostrarlo. Es una cifra tremenda, pero en la Lista Falciani hay 6.000 millones de euros de españoles y solo dos mil de una familia española. ¿Hay alguien en la cárcel?

–Usted también tenía dinero en Suiza: 1,2 millones de euros y compartía gestor con Bárcenas, Arturo Fasana.

–Yo debía ser el cliente pobre de Fasana, uno de los gestores de patrimonio más importante de Ginebra y con más clientes españoles.

–¿Por qué guardaba dinero en Suiza?

–Por una cuestión de seguridad y por principios conservadores. Me presentaron a Fasana, me pareció solvente y preparado.