IV Desafío Pastor Islas Cíes

Gómez Noya: ´Espero volver a estar entre los mejores´

El triatleta, padrino en la cita viguesa, está a punto de completar su rehabilitación

LINO BLANCO | VIGO Javier Gómez Noya estará en el IV Desafío Pastor Islas Cíes como padrino por segunda vez consecutiva. Aquellos que se acerquen a él comprobarán cómo la lesión en el codo que le impidió competir en los Juegos Olímpicos y truncó su temporada está a punto de desaparecer. Apoyará la prueba viguesa en un receso de su proceso de recuperación. "Estoy dando los pasos adecuados y seguros. Quizás puedo afirmar que ya estoy a punto para entrenar. Se han acortado los tiempos, pero no quiero arriesgar en cuestiones de este tipo. Es preferible estar bien curado", afirma.

El triatleta, cinco veces campeón del mundo y premio Princesa de Asturias, habla con la sinceridad que siempre le ha caracterizado. "Estoy de vacaciones", asegura, aunque no es así. El proceso de recuperación le obliga a realizar entrenamientos especiales y mantenerse alerta. "Ahora mismo estaría en condiciones de entrenar", insiste. "Pero es cierto que tengo que esperar un poco. En breve ya comenzaré a preparar la próxima temporada". Cuenta con el aval de los médicos al afirmar que el proceso es largo y que todos los pasos que se han dado van por el buen camino. Javier Gómez Noya incluso llega a afirmar que tiene "buenas sensaciones. Eso también es muy importante".

Trabajo y sacrificio para afrontar la próxima temporada y olvidarse de la actual. Dice el triatleta que "ha sido dura. No es fácil asumir que uno se queda fuera de los Juegos por una lesión. Pero así es el deporte y hay que aceptarlo. No queda otra". Sobre el futuro recalca: "Estoy ilusionado y motivado. Lo digo de forma clara. Espero volver a estar entre los mejores. Para eso necesito entrenar".

Pero antes de todo eso, el próximo sábado tiene una cita en Vigo, una de sus ciudades talismán. Javier Gómez Noya inició su carrera deportiva en el triatlón en una prueba en Samil. Era juvenil y no alcanzó el primer puesto. Ahora acude como padrino del Triatlón Desafío Islas Cíes por segundo año consecutivo. Una experiencia "enriquecedora", según confiesa. "La verdad es que tengo ganas de ir y estar con la gente de mi deporte. Es una prueba espectacular por muchos motivos. Tiene una buena organización, pero me gusta por el entorno. Es único en Galicia y me atrevería a decir que en España".

Siente "pena" por no poder participar. Tampoco lo hizo el año pasado debido a una inoportuna gripe. Su compromiso con el Triatlón Desafío Islas Cíes se iniciará el viernes, ya que acudirá a la reunión que tendrán los organizadores con los triatletas que participen en la prueba. Después, el sábado, será un espectador de lujo. En el ambiente familiar que han creado los organizadores tendrá un papel fundamental. "Es una buena forma de promocionar nuestro deporte y por supuesto de estar cerca de las personas. Es muy importante que exista público para que los deportistas tengan una motivación extra", señala.

La firma de autógrafos, las fotografías y los saludos se mezclarán a lo largo de toda la jornada. El programa de actividades del IV Desafío Pastor Islas Cíes se iniciará a las ocho y media de la mañana. A esa hora comenzará el triatlón. Serán 1,9 kilómetros de natación, 90 de bicicleta y 21,1 de atletismo. El triatleta ofrece algún consejo a los participantes: "Cada uno sabe su estado de forma y sus cualidades. También debe diseñar la táctica que mejor se adapte a sus características. Lo único que puedo decir que es un triatlón de media distancia y por lo tanto hay que dosificar el esfuerzo". Añade la reflexión de que "es importante dejar algo para el final. Conviene no gastar todas las energías al comienzo. Pero son solo consejos. Después cada uno optará por la opción que considere mejor".

Javier Gómez Noya destaca que "el triatlón de Vigo tiene una gran calidad. Y ello es posible debido a que la organización es perfecta. Cuida de todos los detalles. Me agrada que se apueste por un ambiente deportivo y familiar". Con estos aspectos, el triatleta señala que "el nivel de participación será alto, estoy seguro. Se ha creado una buena imagen que es real y eso es una garantía para el futuro".

El triatleta resaltó su compromiso con el Desafío Pastor Islas Cíes y su filosofía. Incluso pronostica que todavía puede crecer un poco más. "Se dan todas las condiciones para que sea espectacular. Los recorridos son impresionantes, agradables y de los que más nos gustan a los deportistas. Y a eso hay que añadirle la gran presencia de público". Javier Gómez Noya insiste en la importancia de la promoción del triatlón. Al margen de la prueba sénior, también se disputarán un acuatlón y un trijúnior.