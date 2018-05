El TC admite el recurso de Junqueras y Sànchez contra su mantenimiento en prisión incondicional

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite por unanimidad los recursos de amparo presentados por los diputados independentistas encarcelados Oriol Junqueras, presidente de ERC, y Jordi Sànchez, "número dos" de la lista de Junts per Catalunya (JxC). Además, la corte de garantías admitió otro recurso de amparo (esta vez de Cs) contra la decisión de la Mesa del Parlament de permitir el voto delegado de los diputados huidos de la justicia Carles Puigdemont (JxC) y Toni Comín (ERC).

El TC no adopta, sin embargo, las medidas cautelarísimas solicitadas en sus recursos por Sànchez y por Cs, lo que, en el segundo de los casos, significa que no suspende la delegación de voto de Puigdemont y Comín, si bien no descarta hacerlo más adelante. Sin esos dos votos, el soberanismo no podría sacar adelante a un candidato, a menos que ambos diputados renunciasen a sus actas, ya que la CUP se abstendrá

El TC admite el amparo solicitado por Sànchez y Junqueras y cree "justificada" su "especial trascendencia constitucional", dado que en ambos casos "se plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina" de la corte de garantías.

Por su parte, el PSC también anunció un recurso de amparo, en su caso contra la reforma de la ley de la Presidencia, aprobada el pasado viernes con vistas a permitir la investidura a distancia de Puigdemont. Esa reforma será recurrida hoy también por el Gobierno tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario. El recurso recibió el lunes el aval, preceptivo pero no vinculante, del Consejo de Estado.

Entre tanto, JxC volvió ayer a modificar su propio calendario al afirmar que habrá investidura el próximo lunes, día 14. "Si puede ser, de Puigdemont, pero, si no, de otro candidato", dijo la diputada Elsa Artadi, mano derecha de Puigdemont. Todavía el lunes, JxC daba de plazo hasta el día 14 para intentar investir al expresident, dejando el resto de los días hasta la finalización del límite legal (día 22) para investir a un candidato alternativo, seguramente Artadi. ERC insiste en no agotar los plazos "ante cualquier eventualidad que se pueda producir", en alusión a una hipotética suspensión por el TC del voto delegado de Carles Puigdemont y Comín.