Una plataforma gallega convoca una marcha de apoyo al 1-O

La plataforma Galiza con Catalunya se manifestará en la víspera del referéndum para demostrar su apoyo a Cataluña y al "derecho a decidir". El colectivo está formado por una veintena de partidos y sindicatos entre los que se cuentan Anova, BNG, la CIG o el Sindicato Labrego Galego. Una de las portavoces de la plataforma, Olaia Chaves, animó a la ciudadanía a participar en la manifestación para defender el referéndum, que definió como "un acto legítimo de expresión democrática". La marcha saldrá a mediodía desde la alameda de Santiago "en defensa del derecho de los pueblos a decidir sobre su futuro" y sobre "la autodeterminación".

Esta iniciativa ha sido comunicada oficialmente, como confirmó la Delegación del Gobierno, que aún no ha decidido al respecto. En días pasados, el delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, dejó claro que "las manifestaciones o reuniones que se convoquen en contra de la legalidad no serán autorizadas". Los organizadores no temen que se impida porque en Euskadi se pudo celebrar.