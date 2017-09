Pedro Sánchez cita a Cataluña, País Vasco y Galicia como naciones

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido hoy a los catalanes que el 1 de octubre no participen del "simulacro" de referéndum.

En un desayuno informativo organizado por Europa Press y preguntado por si el Estado debería retirar las urnas, Sánchez se ha limitado a decir que lo que el Gobierno tiene que hacer es "garantizar la legalidad".

A la pregunta de qué le parece que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, esté dispuesta a poner a disposición del referéndum dependencias municipales, Sánchez se ha dirigido a la regidora para decirle que no se puede estar "arriba y abajo, afuera y adentro, con los que se quieren ir y con los que se quieren quedar".

En política como en la vida, ha dicho Sánchez, "hay que saber dónde se está" sobre todo en momentos "trascendentales" como este.

Lo que sí ha echado en falta Sánchez en este debate es que no se hable del "coste del no diálogo" entre Cataluña y el Gobierno de España y ha asegurado que se trata de un coste "de enorme trascendencia".

"No sólo se trata de un coste económico también es emocional y sentimental", ha precisado.

Y por ello, ha dicho "nos merecemos abordar una reforma del modelo territorial con seriedad, valentía y audacia" para garantizar a las próximas generaciones un modelo de convivencia.

Sánchez también se ha referido a unas recientes declaraciones de Carles Puigdemont equiparando la prohibición del referéndum a un golpe de Estado.

A juicio de Sánchez, "el señor Puigdemont ha leído poco sobre golpes de Estado y pocas constituciones" para plantear el debate en esos términos.

Sobre la reforma territorial y la propuesta, ayer, para crear una comisión de evaluación del modelo autonómico, ha calculado que de los 350 diputados de la Cámara "300 podrían votar perfectamente a favor de este tipo de comisión".

Sánchez ha recordado que ayer trasladó por teléfono al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo importante es que la comisión salga adelante y que "el debate no va ser la fecha" de inicio de los trabajos.

Tras asegurar que ve posibilidades "serias" de que la comisión se ponga en marcha, ha insistido en que en los próximos días se dedicará a "persuadir" no sólo a Rajoy, sino también a los líderes de las otras fuerzas políticas para recabar su apoyo.

Sánchez ha querido dejar claro que el referéndum no tiene garantías y sitúa a Cataluña fuera de la Constitución y el Estatuto y, por tanto, "no puede contar con la participación mayoritaria de la sociedad catalana".

También ha querido incidir en que no se puede hablar de un referéndum porque no cuenta con las garantías legales, ni con el reconocimiento internacional y no se ajusta ni al Derecho ni la Constitución.

Por ello, ha dicho, "estaríamos hablando de un recuento o una consulta, como lo hemos definido desde la Ejecutiva socialista".

A la pregunta de por qué le cuesta tanto contestar cuántas naciones tiene España, Sánchez ha señalado que "al menos" hay tres y aquí ha citado: Cataluña, País Vasco y Galicia.

Sánchez ha pedido que se viva con "naturalidad y orgullo" esa realidad compleja y ha reiterado que, hasta ahora, al menos, tres territorios han manifestado vocación de ser nación. Y esa es la gran fortaleza".

Preguntado por una próxima reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en línea con la que éste mantiene hoy con el líder de Ciudadanos, Albert, Rivera, Sánchez ha dicho que no hay reunión fijada en la agenda próxima.