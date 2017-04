El juez de la Púnica pide investigar a Pedro Antonio Sánchez por tres delitos

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que impute al presidente de esa región, Pedro Antonio Sánchez, por cohecho, fraude y revelación de información por su participación en la trama Púnica, en contra del criterio de Anticorrupción.

Velasco ha elevado una exposición razonada al TSJM al apreciar indicios de que Sánchez pudo haberse beneficiado de servicios de reputación personal prestados por empresas de la red Púnica y pagados con dinero público.

En su auto, el juez admite que el contrato para mejorar su imagen en internet que se iba a pagar con dinero público no se llegó a realizar, pero cree que ello no impide que se le pueda imputar un delito de fraude, ya que este se consuma por el solo hecho de concertar el contrato. Añade que si el contrato se hubiera realizado habría sido un delito de malversación.

La Fiscalía informó en contra de esta imputación en un documento controvertido que firmó la teniente fiscal de Anticorrupción después de que las fiscales del caso se negaran a hacerlo, una circunstancia que motivó la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en el Congreso. EFE

Conversaciones de De Pedro



La trama Púnica no siempre conseguía las adjudicaciones pactadas con los políticos, como prueba una conversación pinchada en la que el considerado "conseguidor" de contratos para la red, Alejandro de Pedro, se lamenta de que no les han adjudicado un concurso: "Es que con los técnicos no lo pueden tener atado".

Esta es una de las conversaciones intervenidas a De Pedro que figuran en el último bloque del sumario puesto a disposición de las partes del caso, que trata sobre los contratos para mejorar la imagen en internet de políticos como el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que las empresas de De Pedro habrían conseguido en la región pero que no se llegaron a materializar.

El pinchazo es del 22 de septiembre de 2014, un mes antes de que, el 27 de octubre, estallara la operación Púnica, y se trata de una llamada de ocho minutos de De Pedro a un socio suyo.

"Vaya putada. ¿No te has enterado si nos lo han quitado por lo económico o por qué?", le dice su socio en relación a un concurso que se acaba de adjudicar a otra empresa pero que los interlocutores no llegan a concretar.

"Sí, sí, sí, por la técnica, y además por siete puntos. Pero es lo que me estaba diciendo el contacto mío, es que con los técnicos no lo pueden tener atado, porque, claro, si yo hablo con el de la mesa, que es el cargo político, y a él le llega la evaluación técnica con siete puntos abajo...", le contesta De Pedro.

"Eso sí que es inconcebible", dice entonces su socio, y De Pedro responde: "Ahí había algo mal, claro".

"A ver si te puedes enterar de algo, pero vamos", le acaba diciendo De Pedro, y acto seguido se ponen a hablar del contrato que están intentando conseguir con Sánchez, entonces consejero de Educación de Murcia.

Otras conversaciones intervenidas ponen de manifiesto cómo el contrato con Sánchez se cerró el 21 de octubre, cuando De Pedro mantuvo una reunión con él y con la senadora del PP Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena, para cerrar trabajos de reputación "online" de los políticos que se financiarían con dinero público.

La reunión se produjo en el hotel Las Letras de Madrid ("he quedado con Pedro Antonio Sánchez a la una y media, ahí en Las Letras", le dice ese mismo día a un compañero) y luego De Pedro habla con el jefe de gabinete de Barreiro, Francisco Ferreño, quien le dice: "Te mandaré un correo con los detalles de la facturación porque nos van a echar una mano".

Al día siguiente, el 22, cinco días antes de que estallase Púnica y fuera detenido, De Pedro da por hecho el contrato con ambos en una conversación con un compañero de su empresa: "Hemos cerrado lo de la reputación de Pilar Barreiro y lo de Pedro Antonio, el consejero de Educación".

"Madre mía, Murcia a tope", le responde su interlocutor sobre el contrato, que en el caso de Sánchez estaba presupuestado por 3.600 euros al mes que se iban a facturar a la Consejería disfrazado con el concepto "formación" pero que nunca se llegó a llevar a cabo.

Fuentes del Gobierno murciano han negado esta posibilidad, alegando que en 2014 no existía ninguna partida llamada "formación", ya que este concepto no figura dentro de la estructura económica del presupuesto de gasto para el ejercicio 2014.