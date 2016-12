Iglesias lamenta que Podemos ofrezca "la peor imagen de su historia" por la división

Los inesperados resultados de la consulta previa a su asamblea ciudadana estatal de febrero, que revelan que su segundo tiene mayor fuerza de la prevista, llevaron ayer a Pablo Iglesias a lamentar el "muchísimo daño" que está provocando a Podemos la división interna, causa de que el partido ofrezca "la peor imagen de su historia". Íñigo Errejón, en cambio, considera que la consulta, en la que la opción del secretario general se impuso solo por el tres por ciento de los votos, muestra que en la organización hay ahora "dos proyectos equilibrados" que deben "entenderse".

Iglesias adoptó ayer cierto tono dramático en su llamamiento a restablecer la unidad interna. "Si salimos así de Vistalegre, convertidos en una confederación de corrientes, habremos fracasado, y entonces seremos como el PSOE", advirtió. El secretario general, que tiene ya a su favor el haber conseguido que en la asamblea ciudadana se vote de forma conjunta el programa y la dirección del partido, reiteró ayer su aviso de que se irá si el resultado no es el que busca. Iglesias rechaza mantener el liderazgo "independientemente del proyecto de Podemos" para convertirse en un "secretario general florero". "Alguien que tenga unas ideas minoritarias no puede encabezar un partido. Eso no es una amenaza, es coherencia", insistió el líder de Podemos, quien anticipa que tratará de conseguir la mayor integración posible.

Errejón afronta la asamblea ciudadana estatal convencido de que el "magnífico resultado" conseguido por su sector en la consulta interna obliga a salir de "la lógica del plebiscito, del todo o nada, llegar al entendimiento y reconocer cuál es el peso de cada cual". Menos dramático que Iglesias, el número dos de Podemos sostiene que "no pasa nada" porque en el partido se confronten proyectos y el partido está "mejor" tras la consulta.

El tercer grupo en liza, el de los anticapitalistas considera que Errejón debe presentar lista propia en Vistalegre, algo que "nunca puede ser una amenaza", según el eurodiputado Miguel Urban. "Errejón está en su derecho de presentar lista. Creo que es el deber de todos en un congreso, defender el modelo que creemos más adecuado", señala Urban.

Pese a todos los llamamientos, la confrontación interna en Podemos sigue muy viva. El Consejo Ciudadano de Podemos de Madrid destituyó ayer a José Manuel López, afín a Íñigo Errejón, como portavoz en el parlamento autonómico. Ramón Espinar, del sector de Iglesias, se impuso en las primarias regionales del partido en la región. "Este no es el camino" para integrar a los sectores del partido, lamentó Errejón al conocer la destitución de López.

En su cuenta de Twitter, el número dos de Podemos ha recordado que "ayer la gente votó más democracia, diversidad y entendimiento para ganar juntos", refiriéndose a la votación para marcar las reglas de desarrollo de la próxima Asamblea Ciudadana.