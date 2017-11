Antonio Heredero: "No somos sustitutos de la APEC, nuestro foco está en las pymes y ser transversales"

Tras varios años de travesía por el desierto, el sector inmobiliario despierta de su letargo. El Círculo de Empresarios de Vigo acogió ayer la puesta de largo de la Asociacion Gallega de Construcción (Agalco), conformada por medio centenar de empresas y que nace con vocación de aglutinar a todos los agentes implicados en el sector. Antonio Heredero, socio de Balms Abogados en Vigo, es su secretario.

-¿Con qué vocación se crea la asociación?

-Nacemos con un objetivo claro, que es tratar de agrupar a las empresas que están vinculadas al sector de la construcción de la provincia de Pontevedra. Es una asociación transversal, no solo de constructoras. Queremos agrupar a todas las empresas, especialmente a las pymes que tienen relación con el ámbito de la construcción para defender los intereses comunes. En Agalco caben empresas de carpintería, de decoración, de sondeos etc. de la provincia de Pontevedra.

-Nacen unos meses después de la disolución de la patronal de la construcción gallega. ¿Estaba pensado crear esta asociación aunque la APEC [Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción] hubiese seguido adelante?

-Sí. Es una idea en la que llevamos trabajando cerca de un año y no somos sucesores ni competencia de la APEC. No es de nuestro ámbito comportarnos como asociación empresarial dedicada a la regulación de convenios colectivos. Con o sin la APEC, esta transversalidad la echábamos en falta en el ámbito asociativo empresarial pontevedrés. Nuestro foco está en las pymes y en la transversalidad porque entendíamos que podía satisfacer una necesidad que en estos momentos no tiene su cauce adecuado de representatividad.

-La presentación se produce en un momento en el que el sector parece dejar atrás lo peor de la crisis...

-Es cierto. Yo soy abogado y profesionalmente he visto de cerca cómo un importante número de promotoras y cómo todo tipo de empresas auxiliares sufrían la crisis. La han padecido también los fontaneros, los arquitectos, los aparejadoras y todos ellos han tenido un tipo de problemas muy similares. Lo cierto es que todos tienen algo en común.

-El sector vive una recuperación, pero que se está decantando más del lado de la vivienda usada que de la nueva. ¿Crees que se puede revertir esta situación?

-Todavía no. Es cierto que hay un repunte en este ámbito, pero todavía queda camino. Eso es algo que se ve cuando una cruza, por ejemplo, de Cangas a Vigo. Antes había una nube de grúas y hoy en día no se ve. Aunque se recuperan los volúmenes de construcción ex novo, en lo que se refiere a obra nueva todavía no hay tanta como se quisiera, si bien es cierto que la licitación de obra pública y privada está empezando a retomar ahora el pulso.