Hacienda investigará de oficio a los contribuyentes que aparecen en los "papeles del paraíso"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró ayer que la Agencia Tributaria actuará de oficio respecto a los contribuyentes que aparezcan en los llamados papeles del paraíso por su vinculación a sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, tal y como había reclamado el sindicato de técnicos del Ministerio, Gestha.

Cristóbal Montoro, que ha sido llamado a comparecer en el parlamento por este motivo por PSOE, Ciudadanos y Podemos, hizo este anuncio con la intención de determinar si los recursos depositados en territorios de ínfima o nula tributación por contribuyentes españoles y las operaciones realizadas a través de estas jurisdicciones se hicieron con conocimiento o no del Fisco.

El ministro hizo también un llamamiento a "asesores jurídicos y fiscales" para que no colaboren en la ocultación de patrimonios y actividades, y ayuden a evitar que estas situaciones se produzcan. Desde Gestha recuerdan que los nombres de 600 españoles salieron en los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas, de las que, según recuerdan, "cinco ya han abandonado la lista de paraísos fiscales para España, mientras que hasta otros nueve países siguen apareciendo en la misma".

Los papeles del paraíso son 13,4 millones de documentos procedentes de dos proveedores de servicios offshore Appleby, de Bermudas, y Asiaciti Trust, de Singapur, y 19 registros mercantiles de jurisdicciones opacas. La documentación fue filtrada al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Ayer los medios periodísticos que analizan la documentación revelaron que también aparecen Apple, Nike y Uber, así como el magnate ruso Yuri Milner a través del fondo DST, y los inversores mexicanos Carlos Slim, Enrique Coppel y Ricardo Salinas Pliego.

Entre los españoles citados figuran el ex alcalde de Barcelona Xavier Trías (Pde CAT) y sus once hermanos, aunque el político nacionalista se ha desvinculado de esos intereses, y el compositor Cano.

En los documentos aparece el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el cantante Bono y otros famosos como Madonna. Y entre los estadistas y políticos, figuran la reina Isabel II de Inglaterra; Wilbur Ross, secretario de Comercio de Donald Trump (se le atribuyen conexiones con la compañía Navigator, vinculada a intereses rusos cercanos a Vladimir Putin), el excanciller alemán Gerhard Schröder o el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Según los medios de comunicación que han colaborado en la investigación, supone la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia y tiene una relevancia "aún más importante que los Papeles de Panamá".

En ella han participado, entre otros, The New York Times, BBC, The Guardian, La Nación y Le Monde, entre otros. En España fueron El Confidencial y La Sexta los medios que empezaron a revelar el pasado domingo el contenido de los documentos, que ocupan 1,4 terabytes. En total, 382 periodistas de casi un centenar de medios de comunicación que han analizado más de 13 millones de documentos de "territorios opacos" y abarcan un periodo de 70 años.