Guindos: "Algún consejero del Popular tendría que demandarse a sí mismo"

El ministro de Economía, Luis de Guindos, se mostró ayer "sorprendido" porque algunos consejeros del Banco Popular planteen demandas por la resolución de la entidad. "Me sorprende que algún consejero plantee demandas. No sé a quien se las plantea, a lo mejor se las tiene que plantear a sí mismo", dijo De Guindos, quien explicó que el Popular intentó venderse y una de las razones de la resolución de la entidad fue que "nadie ofreció un precio positivo", tras ofrecerse a una serie de bancos y quedando como única alternativa la resolución y la ampliación de capital.

En este sentido, destacó que se buscó una alternativa en la que los depósitos "no sufrieron nada", además de que no se inyectó "un duro" de dinero público y no hubo "el más mínimo contagio" ni a la prima de riesgo ni al resto de bancos españoles."Dentro de las alternativas posibles era la mejor".

Bankia

Por otra parte, De Guindos anunció que el Gobierno está estudiando la posibilidad de colocar un nuevo paquete de acciones de Bankia de en torno "al 7%, 8% o 9%" del capital de la entidad. Bankia "tiene que continuar con el proceso de desinversión" de la participación del 67% en manos del Estado en conjunto entre Bankia y BMN, que están "terminando el proceso de fusión".