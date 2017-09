Daniel wass "Estoy convencido de que haremos un buen año"

Daniel Wass resta importancia a las dos derrotas consecutivas encajadas por el Celta en el inicio de campeonato. El incombustible centrocampista danés se siente cómodo con el estilo de juego que pretende implantar Juan Carlos Unzué y pide paciencia a la afición porque el cambio necesita un periodo de adaptación para empezar a dar réditos. El jugador escandinavo valora el talento de las nuevas incorporaciones y cifra el objetivo del equipo en regresar a Europa. "Será difícil pero los vamos a intentar", asegura.

- El arranque de temporada no ha sido el esperado. ¿Cómo vive el equipo este parón de liga después de haber perdido los dos primeros partidos ?

- La situación del equipo es buena. Evidentemente no estamos contentos por haber perdido estos dos partidos pero creo que la afición debe tener un poco de paciencia. Tenemos un entrenador nuevo, hay un nuevo estilo y necesitamos todavía algún tiempo para adaptarnos Hay que ser un poco pacientes. En el primer partido, contra la Real Sociedad, creo que jugamos muy bien, sobre todo en la primera parte. Paciencia es la palabra clave porque estoy convencido de que vamos a hacer un buen año.

- Es verdad que el equipo ha tenido fases de buen juego en estos primeros partidos contra el Betis y la Real Sociedad, pero también ha mostrado una fragilidad defensiva preocupante. El Celta está pagando muy caros sus errores.

- Hay que tener en cuenta que todo es nuevo: la defensa, el ataque, el juego con pelota, sin pelota. Los errores forman parte del fútbol y son más habituales cuando eres un equipo que quiere jugar con la pelota. Los errores forman parte del juego y, si tomas riesgos, siempre es más fácil equivocarte.

- El problema es que la competición no concede tregua y es más difícil rehacerse en la derrota. Necesitan ganar un partido ya.

- En la Liga es difícil ganar partidos. Todos los equipos tiene muy buen nivel y puedes perder con cualquiera. Por eso la clave es la paciencia. Si somos capaces de ser pacientes, ganaremos muchos partidos. Estoy seguro.

- Tras estas dos primeras derrotas, ¿adquiere mayor importancia el duelo del próximo domingo contra el Alavés ?

-Por supuesto, el partido del Alavés es muy importante para nosotros. Necesitamos cuanto antes una victoria y además jugamos en casa, con nuestra afición. Tenemos que ser fuertes mentalmente e intentar imponer nuestro estilo. Es importante hacerlo bien porque necesitamos ganar.

- La pasada temporada usted fue el jugador de la plantilla más utilizado por Berizzo y también ha sido indiscutible para Unzué en estos dos primeros partidos de Liga. ¿Van las cosas como esperaba?

- Estoy muy contento. He jugado los dos primeros partidos como titular sumando dos pases de gol. Esta temporada jugamos un poco diferente, pero sí, estoy contento.

- Ha cambiado el estilo y también ha llegado gente nueva para el medio campo. Por edad y galones es uno de los líderes del equipo. ¿Siente que ha llegado el momento de dar un paso al frente?

- Somos muchos mediocentros y todos gente de calidad. Se trata de hacerlo bien en los entrenamientos y que sea luego el míster el que decida quién juega.

- ¿Les está costando mucho este proceso de adaptación al estilo del nuevo entrenador?

- Todo es diferente. Nuevo estilo, nuevo míster, nuevas ideas. Todos necesitamos adaptación al juego, yo el primero. Todo es nuevo, pero creo que puedo adaptarme muy bien a esta forma de jugar. Todos podemos pero necesitamos un poco de tiempo.

- Krohn-Delhi, Wass, Sisto, Hjulsager, Lobotka y ahora Mor. El Celta parece haberse convertido en estos últimos años en el mejor embajador del fútbol de su país. ¿Están poniendo de moda el fútbol danés?

- No sé. En Dinamarca se juega de modo distinto a España pero hay buenos jugadores. El Celta ha buscado en este mercado y ha demostrado que Escandinavia puede ser un buen sitio para los equipos de España.

- Da también la impresión de que a los jugadores escandinavos les resulta fácil adaptarse al fútbol y a la vida en España.

- A los daneses nos gusta mucho España y cualquier futbolista quiere jugar en la Liga española porque es la mejor del mundo. Es bueno para el Celta y también para el fútbol danés.

- A la hora de hablar de objetivos, Iago Aspas, uno de los líderes del equipo, habla de volver a Europa. ¿Es mucho aspirar teniendo en cuenta lo mucho que se han reforzado este año la mayoría de los rivales?

- Aquí nadie regala nada, pero el objetivo tiene que ser el más alto posible en la Liga. Si hablamos de Europa, pues Europa. El año pasado hicimos una gran temporada, disfrutamos mucho de Europa y todos queremos repetir.

- ¿Está más difícil este año clasificarse?

- No lo sé. Todo los años es difícil. Nunca es fácil, pero quiero jugar en Europa otra vez y este año es posible, por qué no. Será difícil pero lo vamos a intentar.

- ¿Cómo ve a los nuevos fichajes? Parece que, por los menos, calidad tienen.

- Pues los veo bien, pero acaban de llegar y necesitan tiempo para adaptarse a la Liga y a la forma de jugar del Celta. Pero bueno, todo bien.

- Parecen jugadores de buen pie, como ha pedido Unzué, pero casi todos son muy jóvenes y los veteranos tendrán que echarles una mano en eso.

- Claro, pero son todos jugadores de gran talento y esto es bueno para el Celta.

- En los dos primeros partidos, el Celta ha dilapidado su ventaja con errores defensivos muy gruesos. ¿Hasta qué punto es importante mantener la portería a cero en el próximo partido contra el Deportivo Alavés?

- Pues es muy importante, pero no solo en el partido contra el Alavés, sino en todos.

- Pero el estilo de juego del Celta comporta riesgos. Si uno ataca con mucha gente, desprotege su portería.

- Sí, pero eso es muy importante para nosotros defender con la pelota. Hemos perdido los dos partidos por muy poco margen, solo un gol. Contra la Real Sociedad jugamos muy bien, sobre todo la primera media hora y creo que tampoco lo hicimos mal contra el Betis, sobre todo en la primera parte. El equipo se siente cómodo con el modo de jugar que nos pide el entrenador. Nos sentimos bien jugando así. Ahora solo tenemos que darle un poco de continuidad, ser más regulares en el juego. Por eso insisto en que hay que tener paciencia. Necesitamos algo de tiempo para alcanzar nuestro mejor nivel.

- No puedo dejar de preguntarle por su renovación. Hace unas semanas, en sala de prensa, dijo que las negociaciones estaban estancadas y que hace cuatro meses que no tenía noticias del club. ¿Ha cambiado algo? ¿Cómo está la situación?

- No hay nada nuevo. Todo sigue como antes.

- ¿Le sorprende? Su importancia en el equipo, lejos de menguar, ha crecido, si cabe, esta temporada.

- Ya, pero no ha habido nada nuevo. No puedo decir nada más.

- ¿Se puede desbloquear la situación o el problema ha llegado a un punto que no se puede arreglar?

- No lo sé. Prefiero no hablar de este asunto. No quiero problemas. Ya está.

- Pero entenderá que, siendo un jugador tan importante para el Celta, la afición está preocupada por la situación.

- (Molesto). Ya, pero si hay algo, lo hablaré con el club, no digo nada más.

- Pero, ¿sigue queriendo quedarse en el Celta?

- Yo quiero jugar este año al mismo nivel de los dos últimos. Ahora mismo mi interés se centra solo en el juego. Voy a centrarme en el fútbol. Todo lo demás se lo dejo a mi representante.

- Comprendo que le incomoden estas preguntas pero tiene que comprender que la afición está expectante por saber qué va a pasar con usted.

- Lo comprendo, pero todavía tengo dos años más de contrato y solo quiero centrarme en el juego.

- Hay tiempo entonces para arreglar las cosas.

- Sí, hay tiempo.