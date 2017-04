La Asociación de Escaladores Ourensáns brilla en la Copa Gallega en bloque indoor

La copa gallega de clubes de escalada en bloque Indoor tuvo un éxito de asistencia, batiéndose récords de participación tanto en la categoría absoluta femenina como en sub 18. En las rondas clasificatorias, el club anfitrión, el Asesou (Asociación de Escaladores Ourensáns) consiguió magníficos resultados, metiendo en la absoluto masculina a cuatro de los seis finalistas de primeros. En la femenina fueron tres de los seis finalistas de primeras y, en sub 18 femenino, una de las cuatro finalistas, al igual que en el sub 18 masculino.



Tras la competición llegó el turno de una foto de familia en la que figuran Gabi Otero (Indoorwall); Iago Rodríguez (Club Montañeiros Celtas); César Álvarez (Aviva); Marcos Pérez (Camiñantes do Condado); Ruth Rodríguez (Aromon Montañeiros de Pontevedra); Mari Fernández (Veral); José Villar (Federación Galega de Montañismo); Yu Ham (Universidade de Santiago); Pablo Prada (Presidente de Asesou); José Juan Domínguez (FGM-Tecnificación) y Alfonso Louro (Ártabros), Gus Vázquez (Alud) y también responsables de la organización de la prueba de la Copa de Clubes en Pontevedra y otros que, aunque no participaron en la competición, no dudaron en mostrar su apoyo al evento y a la escalada gallega como el Club Alpino Ourensano y el Club A Peniza de Lalín. Asesou agradece el apoyo de Gadasa (concesionario Skoda) y la visita del edil de Deportes y representantes de la Secretaría Xeral.