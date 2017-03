La permanencia regresa a O Gatañal

"Una nueva final en la secuencia de finales que afrontaremos en casa". Así define el técnico del Frigoríficos del Morrazo, Víctor García, "Pillo", el encuentro que su escuadra afrontará el próximo sábado ante el Liberbank Ciudad Encantada de Cuenca. Y es que la delicada situación de los cangueses, últimos a tres puntos de la salvación, no permite errores, como sabe perfectamente el preparador pontevedrés. "Ganar es fundamental para nosotros y no podemos contemplar otra opción que no sea la victoria", subraya, antes de añadir que "de nuevo la gente tiene que estar con el equipo. Aunque estemos sufriendo y no les estemos dando esta temporada las alegrías que se merecen, los necesitamos".



El camino para la victoria está marcado, y no es otro que el de los últimos partidos que ha disputado el Cangas, la doble eliminatoria ante el Villa de Aranda, y el choque ante el Fútbol Club Barcelona en el Palau Blaugrana. "Si hacemos un partido similar al que jugamos ante el Aranda en casa, estaremos más cerca del éxito", afirma el técnico. El parón ha sentado bien a un Frigoríficos del Morrazo que, en opinión de Pillo, ha salido "fortalecido después de jugar ante el Aranda y de la primera parte ante el Barcelona". La remontada frente a los arandinos para colarse en la Final a 8 de la Copa del Rey fue una machada revitalizante, al igual que los 30 minutos iniciales ante el todopoderoso equipo entrenado por Xavier Pascual, "Pasqui", más aún habida cuenta de lo limitado que el Cangas afrontó ese choque.



La conclusión es que "podemos competir. Los ánimos son buenos aunque sabemos que la situación es complicada. Ahora tenemos que salir a jugar con la presión justa para jugar bien y ganar como sea", resume el preparador del conjunto de O Morrazo. La última jornada no se dio excesivamente mal para los intereses del Frigoríficos del Morrazo. Después de la sorpresa del Benidorm, empatando el pasado miércoles con el Naturhouse La Rioja, el fin de semana trajo las derrotas de Auto Gomas Sinfín y de Villa de Aranda, los otros dos rivales del Cangas a la hora de eludir las plazas de descenso.



Sin perder de vista al Cuenca, Pillo piensa un poco más allá, en la siguiente cita ante el Benidorm. "Son dos partidos ganables, que nos pueden enganchar a la lucha por la permanencia. Si ganamos ambos estaremos de lleno en la pomada", asegura el técnico, que insiste en el mantra que ha mantenido a lo largo de toda esta campaña. "Necesitamos ganar dos partidos seguidos. En cuanto lo hagamos el equipo estará al cien por cien, y ahora tenemos una buena oportunidad", sentencia.