Ante todo: Mucha calma

En el seno del vestuario del Embutidos Lalinense Balonmán Lalín aplican desde el sábado el consejo de Siniestro Total, y apelan a no perder la calma tras caer en As Travesas delante del Academia Octavio. Los capitanes rojinegros coinciden en señalar que perder en Vigo no era descabellado, y abogan por recuperar la buena racha para seguir ocupando la primera posición y llegar al tramo final del campeonato con las opciones de fase intactas.

Los capitanes del Lalinense quieren pasar página tras la primera derrota de la temporada y ya piensan en volver a sumar de 2 puntos en los próximos compromisos ligueros. Tanto el lateral derecho Pachi como el portero Durán confían plenamente en el potencial de un equipo que ya tiene asimilado la posibilidad de perder ante rivales directos, pero que sabe también que le puede ganar a cualquiera si se mantiene como un bloque. Pachi y Durán esperan que la enfermería lalinista se vaya despoblando conforme pasen las jornadas para mantener viva la ilusión de hacerse con un hueco en la próxima fase de ascenso.

En cuanto a la derrota en Vigo, Pachi señalaba ayer que "fue contra un rival directo fuera de casa, y era uno de los partidos que se podía perder. Nos dio pena la forma en la que transcurrió el partido porque lo tuvimos de cara hasta los últimos 5 minutos, y por eso duele más la derrota. El lateral derecho del conjunto de Milucho también recordó que "queda enfrentarnos todos contra todos, y nosotros venimos de ganar al Novás, un resultado muy importante, y dentro de dos semanas vienen Xiria y Chapela seguidos, y esos puntos hay que sacarlos porque lo que te da la liga es ganar a rivales directos en casa y no perder ningún partido de los que no debes". Preguntado por el estado de ánimo del vestuario de los del Arena, Pachi explicó que "con el paso de los días lo vas asimilando y esta semana viene el Lavadores, y hay que seguir la misma racha y ganar. Lo único negativo son las lesiones porque Porto y Ramón se lesionaron; lo de Ramón parece más serio que lo de Porto".

Por su parte, el portero rojinegro, Durán, manifestó que "sabíamos el equipo que tenían ellos, y son de esos puntos que se pueden perder porque son partidos contra rivales directos, y en su casa. Los últimos 5 minutos tuvimos un poco de descontrol, y eso tenemos que solucionarlo y aprender de estas cosas. El cancerbero lalinista también incidió en el hecho de que "seguimos de primeros y son derrotas asumibles, pero hay que intentar mantenernos". Para Durán "lo importante es no perder los partidos que no se pueden perder ante los que en teoría no son de nuestra liga". El capitán de los del Arena, y uno de los mejores en su puesto de todo el campeonato estatal, se lamentó de las lesiones de Porto y Ramón porque "la plantilla que tenemos es algo justa y tener dos, tres o cuatro lesionados se notan bastante".





