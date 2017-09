Alejos y Cronau confirman su renovación por el Amfiv

César Iglesias sigue sumando piezas al puzle de la temporada que comenzará el 14 de octubre, día en el que el Amfiv visitará al recién ascendido Vista Azul sevillano para disputar la primera jornada de la División de Honor 2017-2018. Después de conocer la pasada semana las renovaciones de Lorenzo Envó y Julio Vilas y las incorporaciones a la primera plantilla de Santi Comesaña y de Juan Rodríguez procedentes del MasVisión Amfiv B y de Cristian Vila desde la escuela deportiva del Amfiv, el técnico vigués recibió ayer otra buena noticia por partida doble. La directiva presidida por José Antonio Beiro cerró la continuidad del vigués y medalla de plata en los Juegos de Río Agustín Alejos y su mujer, la australiana Shelley Cronau.

"Todo ha sido mucho más fácil de lo que esperábamos con ellos puesto que su predisposición por seguir en el Amfiv ha sido máxima. Agustín es un jugador de la casa, parte de nuestra familia, y Shelley tiene ya también un hueco importante en nuestro corazoncito", explica el presidente, José Antonio Beiro, quien subraya: "Sabíamos que la situación del club no nos iba a permitir pelear con rivales de mucho mayor potencial. Sin embargo, el tema económico pasó completamente a un segundo plano y primó el aspecto sentimental".

El propio Alejos se encargó de disipar cualquier atisbo de duda sobre su futuro que pudiera tener el máximo responsable del equipo vigués al recordar: "Le debo al Amfiv todo lo que soy y he conseguido, incluso el haber conocido a mi mujer. Es mi familia y después de la gran temporada que hicimos no tenía otra cosa en la cabeza que no fuese quedarme aquí".

Una idea que comparte la internacional australiana Shelley Cronau. "Yo también quería quedarme en Vigo porque me han hecho sentirme parte de la familia del Amfiv, que para alguien como yo que viene del otro lado del mundo es algo único". Resalta también que "el hecho de que entiendan que mi selección nacional es muy importante para mí hace las cosas más fáciles".

Después de una campaña inolvidable, con la conquista del primer título en la historia del club -la Challenge Cup-, el tercer puesto en la Copa del Rey y la cuarta posición en la División de Honor de BSR y en la Final Four, las perspectivas para la nueva temporada son bien distintas. La ausencia de apoyos privados provoca que no se haya podido reforzar el equipo. Hace escasas fechas el británico Abdi Jama comunicaba que no podrá seguir al tener que quedarse en Gran Bretaña para solventar unos asuntos personales. Esto provoca que Alejos apueste por la prudencia a la hora de marcarse objetivos. "Creo que el reto principal de esta temporada es la permanencia, sobre todo después de la baja de Abdi. Todo lo que venga a partir de ahí será bienvenido, como siempre".