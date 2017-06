Tequila: "Se es más fan de las canciones que de los artistas"

Casi una década después de su primera reunión, vuelven Tequila. O lo que es lo mismo Alejo Stivel (voz) y Ariel Rot (guitarra). Y en esta ocasión lo hacen para una mini gira de cuatro conciertos en Málaga (16 de junio, Palacio de Ferias y Congresos), Vilanova i la Geltrú (24 de junio, La Daurada Beach Club), Madrid (29 de junio, Noches del Botánico) y Murcia (30 de junio, Auditorio Parque Fofó).

"Vino una propuesta externa en un momento en el que había ganas y las agendas lo permitían. Eso es lo único necesario para emprender cualquier tipo de aventura, porque además tenemos ganas. Nos preguntamos por qué no nos volvemos a juntar a revivir nuestros años locos. Nuestra manera de hacer eso es juntarnos para salir a la carretera y tocar en los escenarios", plantea Ariel Rot a Europa Press.

Y en esta línea añade: "La reunión de 2008 fue distinta porque lo planteamos como algo más longevo que esto. Esto es más puntual porque, por ejemplo, Alejo en septiembre saca nuevo disco propio. Aquello fue más armar una banda y estuvimos dos temporadas. Además, fue más importante porque fue el primer reencuentro, el gran paso".

Asiente Alejo mientras escucha a Ariel antes de tomar la palabra y recordar aquella primera reunión: "Para mi era volver a hacer una actividad que no hacía desde treinta años. Fue un tanto traumático y me costó porque tiene sus riesgos. Pero ahora voy un poco más seguro que antes".

Toma de nuevo la palabra Ariel para anticipar que aparte de estos cuatro conciertos "puede que surja alguna cosa más", aunque prefiere no dar más detalles. En lugar de eso, enumera los miembros actuales de Tequila, con Chilo a la batería, David Salvador al bajo, Luis Prado en los teclados y Julián Kanevsky a la guitarra. "Y luego nosotros al frente", remacha.



El Tequila de 1976



Alejo y Ariel fundaron Tequila en 1976 y vivieron una primera etapa de gran éxito hasta 1982, en seis años fulgurantes que marcaron a toda una generación, en un momento especialmente aperturista de la cultura española. No fue hasta 2008 cuando se volvieron a juntar para una gira que se planeó para un año pero terminó "durando dos temporadas".

A pesar de no haber tenido en realidad una vida especialmente larga, la influencia de las canciones de Tequila se extiende a varias generaciones, algo que Alejo concede planteando que sus canciones "siempre conectaron muy bien con los niños". "Y la familia que escucha rock unida permanece unida", tercia Ariel entre risas.

La pareja echa la vista atrás y admite que les parece "un milagro" tener por delante aún una gira de conciertos casi cuarenta años después de dar sus primeros pasos. "Ni siquiera pensábamos que iba a sonar en ese momento, hacíamos nuestras canciones en nuestro cuarto y si había tres chicas en el parque sacábamos nuestras guitarras y nos poníamos a cantar. Éramos felices con eso", rememora Ariel.

En esta línea, Alejo agrega que "todo ocurrió de una manera bastante trepidante", al tiempo que destaca que "hay un componente mágico inexplicable y misterioso". Y se pregunta: "¿Por qué estamos aquí para tocar esos temas? Hay canciones que sobreviven y otras que se olvidan. ¿Cuántas canciones buenas se han olvidado?"



Clásicos del rock en castellano

La respuesta a estas cuestiones hay que buscarla en clásicos del rock en castellano como Salta, Rock n Roll en la plaza del pueblo, Necesito un trago, Quiero besarte, Que el tiempo no te cambie, Dime que me quieres, Me vuelvo loco o Mira a esa chica. Canciones que siguen vigentes porque siguen sonando y pasan de padres a hijos.

"Muchas veces la gente es más fan de las canciones que de los artistas, y con Tequila pasa un poco eso", explica Ariel, quien además expone que "en Latinoamérica son más fans de los artistas que de las canciones, y uno puede tener discos desafortunados y seguir arrasando con gente fiel". "Si no tienes un éxito que esté sonando fuerte, en España se suele tender al olvido", subraya.

Sea como fuere, Tequila están de vuelta sobre los escenarios porque, como admite Ariel, "la puerta no termina nunca de cerrarse". Por su parte, Alejo pone de ejemplo a sus adorados Rolling Stones y plantea con sorna: "Ellos dicen que es la última gira desde el 82. Antes parecía que las estrellas del rock iban a morir a los 35, pero tienen 75 y siguen ahí. Cada día se escribe una nueva historia".

Juntos o por separado, lo que está claro es que ambos van a seguir en la brecha. De hecho, cuando pasen estos conciertos, los caminos de la pareja volverán a distanciarse, con Ariel, que publicó su último álbum el pasado septiembre, próximamente revisitando su territorio en clave de jazz con el pianista Federico Lechner. Alejo, por su parte, publicará disco en solitario el 15 de septiembre con el título de 'Yo era un animal'.

Pero antes de eso, toca celebrar al verano con un buen chupito de Tequila. Y Alejo sabe qué reacción quiere provocar, pues la imagina entre risas: "Que termine todo el público en pelotas sudando y saltando, que nos quedemos todos dormidos en el local y nos despertemos a la mañana siguiente como si hubiera sido un sueño. Eso sería un gran éxito. Aunque con que la gente viniera y se lo pasara bien, sería suficiente".