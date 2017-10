Un centenar de gondomareses se alistan como voluntarios para proteger el medio ambiente

Dos vecinos sofocan las llamas en A Fraga, en Vincios. // C. Graña

Dos vecinos sofocan las llamas en A Fraga, en Vincios. // C. Graña

La oleada de incendios ha generado grandes pérdidas, destrucción y desesperación. Pero también ha mostrado una cara positiva y ha sacado a la luz la solidaridad de miles de gallegos que no han dudado en poner en riesgo su vida para ayudar a sus vecinos a proteger sus casas. Lo ocurrido ha indignado a muchos y ha activado la concienciación sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente. De ahí que más de un centenar de vecinos de Gondomar hayan mostrado interés por formar parte del nuevo equipo de voluntariado medioambiental que el Concello trata de poner en marcha para prestar apoyo en tareas de cuidado de los ríos y montes.

La Concejalía de Medio Ambiente que dirige Antonio Araúxo, teniente de alcalde, lleva unos meses dando forma a esta nueva brigada de voluntarios. "Xurdiu tras as xornadas de limpeza dos ríos en colaboración con Adega. Pensamos que é preciso implicar a cidadanía na conservación dos espazos naturais e tiñamos uns trinta veciños dispostos a colaborar. A vaga de lumes activou as conciencias e xa temos máis de cen, moitos deles profesionais do eido da bioloxía ou da sanidade, entre outros sectores. Queremos aproveitar este momento e conseguir que perdure, crear activismo medioambiental, en definitiva", señala el edil.

Las funciones del grupo estarán siempre dirigidas por expertos. "Poñerémonos a disposición de comunidades de montes ou asociacións ecoloxistas para que marquen as liñas a seguir, ben sexa limpando ríos, retirando especies invasoras ou creando brigadas de vixiancia no verán para evitar incendios ou para detectar vertedoiros incontrolados", apunta.

El departamento municipal convocará una asamblea en próximas fechas para definir los objetivos del equipo y darle cobertura legal, además de organizar foros de debate. Eso sí, la idea "non será só un espazo de deliberación. A xente o que demanda é actuar", concluye Araúxo.