El Museo Arqueolóxico do Santa Trega aumenta su patrimonio en 43.000 fragmentos castrexos

Museo Arqueolóxico do Monte Santa Trega en A Guarda. // D.B.M.

El Museo Arqueolóxico do Santa Trega, MASAT, de A Guarda ya ha recibido las más de 43.000 piezas de los restos arqueológicos procedentes de las excavaciones del Barrio de Mergelina, dentro del Castro de Santa Trega. Las piezas corresponden a material lítico y cerámica, por lo que pasarán a formar parte de la colección de los fondos del MASAT, incrementando así su patrimonio.

Los trabajos de excavación para la obtención de estas piezas se realizaron entre los meses de septiembre de 2015 hasta marzo de 2016, no obstante, se ha tenido que llevar a cabo la identificación, el lavado, la restauración y el inventariado de estos 43.832 fragmentos de origen castrexo. En dicha excavación también fue encontrado el "Cabezón do Trega", un de las piezas más valiosas halladas entre 2015 y 2016 que ya ha sido expuesta en la exposición "Viaxando pola historia, cen años do Masat".

El concejal de Patrimonio de A Guarda, Javier Castro, ha destacado que estas piezas estarán custodiadas por el depósito del museo y "estarán disponibles para todo el que quiera continuar investigando sobre la cultura castrexa". Además, el edil de patrimonio también ha manifestado que alguna de las piezas más valiosas serán expuestas en futuras muestras. Por su parte, el alcalde de A Guarda, Antonio Lomba, ha apuntado que aunque la mayoría son piezas sin mucho valor, "sí que son importantes para la investigación".

Desde la Diputación de Pontevedra han señalado que además de las más de 40.000 piezas de cerámica, metales y líticos, también se ha descubierto en la zona 43 estructuras arquitectónicas que componen 11 unidades familiares que permitieron poner fecha a la ocupación del castro desde el siglo IV antes de Cristo o el Siglo I después de Cristo.

Por otra parte, Carmela Silva, presidenta provincial, también anunció que la Diputación está concluyendo el proceso administrativo para adjudicar los trabajos de restauración y consolidación de las 43 estructuras de las viviendas y muros para evitar su deterioro.