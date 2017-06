Arealonga abre la temporada estival con una "excelente" calidad de sus aguas

La playa de Arealonga arranca la temporada estival con una calidad del agua inmejorable. Al menos, eso es lo que se desprende de las últimas analíticas realizadas por la Dirección Xeral de Saúde Pública e Planificación da Xunta al principal arenal de Chapela.

Este organismo realiza cada quince días analíticas de todas las playas y en el caso de la de Arealonga -según informa la Concejalía de Medio Ambiente-, tanto en las muestras del pasado 25 de mayo como en la del 6 de junio los resultados son de 9 NMP/100 ml, que se traduce en una calidad de agua "excelente". Este primer balance de la temporada coincide con las analíticas realizadas en el arenal de A Punta de Cesantes, en su tramo norte, que cuenta con bandera azul desde hace cuatro años por la calidad de sus aguas y los servicios a los usuarios.

Pese a los buenos resultados de los últimos exámenes realizados a las aguas de Arealonga, la playa seguirá luciendo en un año más el cartel de "calidad insuficiente" situado en un lateral de la caseta de los socorristas. El concejal de Medio Ambiente, Miguel Ángel Álvarez, explica que esto se debe a que "para que el agua de la playa se considere como excelente el organismo coge como referencia los resultados de los últimos cuatro años, por lo que como en el anterior se registró alguna analítica negativa todavía no le pueden cambiar la calificación y sigue constando como insuficiente". Pese a ello, en el letrero también consta que la calificación sanitaria y la recomendación de no bañarse "responden a un criterio de prevención previsto en la normativa aplicable y no supone la existencia de riesgo sanitario para las personas que se bañen".

El gobierno local realizó en el último año importantes inversiones en esta zona para intentar mejorar la calidad del agua de la playa chapelana. Además se contrató a una empresa que realizó un estudio de los ríos que desembocan en el arenal para buscar vertidos que afectasen a las aguas. Para ello se emplearon cámaras especiales que se introdujeron por las redes de saneamiento y también se recorrieron los cauces fluviales con un control exhaustivo.

Los trabajos realizados consistieron en mejoras en el saneamiento en Ponteseca con un presupuesto de 114.000 euros; en Silveiras y Catro Pontes, con un coste de 97.000 euros; o el de Camiño Real.

"Estamos muy satisfechos con resultados obtenidos en las últimas analíticas y pensamos que el trabajo hecho está dando sus resultados. Seguiremos pendientes de la evolución de estos resultados para que en caso de que surja algún incidente buscar el origen del problema, ya que se trataría de algo puntual y se deben analizar las circunstancias y el origen para localizar al responsable", concluye Álvarez.