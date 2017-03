Cans busca patrocinios privados para paliar la falta de subvención autonómica

El Festival de Cans busca "contrarreloj" nuevos patrocinadores privados que permitan completar, al menos en una parte, la falta de subvención por parte de la Consellería de Cultura para la presente edición del evento. En este sentido, desde la dirección recuerdan que "sigue abierta la campaña `apadriña ou amadriña un jalpón´, y también cualquier tipo de patrocinio que pueda encajar en la dinámica del festival". Cualquier persona o empresa interesada puede contactar con la organización a través de las redes sociales del festival, o del mail patrocina@festivaldecans.com.



El certamen seguirá adelante con el recurso presentado contra la Agadic, órgano que gestiona las de la Xunta de Galicia subvenciones para este tipo de eventos y con las que este año no podrá contar el festival. Agadic alega que la documentación no fue presentada por vía telemática, como marca la ley, y que tampoco figuran registros en la sede electrónica que indiquen que el Festival de Cans no pudiera hacerlo así por fallos en el sistema. El certamen, por su parte, insiste en que la sede electrónica no funcionaba correctamente y que por eso presentaron, dentro de plazo, la documentación por correo ordinario. Además, la dirección de Cans asegura que presentará el documento que justifica el registro del intento de acceso que hizo a la sede electrónica de la Xunta. Mientras tanto, la programación ya ha empezado a reorganizarse para "ofrecer una propuesta lo más digna posible".



El festival agradece, asimismo, "las muestras de solidaridad y apoyo recibidas desde todos los puntos de Galicia, de asociaciones y profesionales del mundo del cine, y de la alcaldesa de O Porriño Eva García, así como de todos los partidos políticos que configuran la corporación municipal de Porriño".



Can Parade



Por otro lado, ha convocado una nueva edición del `Can Parade´, que este año tendrá lugar en la Praza do Concello. En este concurso, el certamen invita a artistas, diseñadores, creadores o colectivos de cualquer disciplina y de cualquier punto de Galicia a decorar libremente la silueta de su emblema oficial, el Can de Cans, sin ningún tipo de restricciones técnicas ni materiales.



Las personas interesadas en formar parte de la muestra deben remitir un correo electrónico a canparade@festivaldecans.com antes del próximo 28 de abril.