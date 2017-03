Porriño organizará por primera vez un campamento específico para personas con diversidad funcional

El Concello de Porriño organizará el próximo mes de junio un campamento para personas con diversidad funcional. Será la primera vez que el Ayuntamiento desarrolle un campus específico para personas con diferentes discapacidades y se convertirá, de esta manera, en la segunda administración municipal de la provincia de Pontevedra que pone en marcha una iniciativa como esta. El otro municipio es Tomiño, que junto a la Asociación Vontade lleva a cabo un campamento específico en la materia. Es el propio Miguel Pazo, presidente de esta asociación, el que señala que "a día de hoy no tenemos constancia de ningún campamento específico para personas con diversidad funcional en la provincia que no sea el de Tomiño; sí existen algunos concretos organizados por asociaciones como Apamp en Vigo para personas con parálisis cerebral, pero el único pensado para diversas discapacidades es el de Tomiño", apunta.



Porriño será el segundo. El campamento está siendo organizado por la concejala de Servicios Sociales, Soledad Girón, y por la edil no adscrita, Sabela Landín. De hecho, fue esta última la que presentó una moción en el pleno del pasado mes de febrero proponiendo su puesta en marcha. "Es de agradecer la buena disposición con la que fue acogida por parte de la concejalía, porque dos semanas después del pleno ya estaba casi todo encauzado", explica Landín.



Tanto Landín como Girón señalan que el plazo de inscripción se abrirá en abril y que en función de la demanda, se concretará el número y el tipo de monitores. "Dependiendo de los perfiles de las personas que se inscriban tomaremos una u otra decisión, pero no se va a escatimar en el servicio y se contratará a todos los profesionales que sean necesarios", asegura la edil de Servicios Sociales. La actividad será de carácter gratuito, principalmente dirigida a personas de Porriño y tendrá lugar entre el 26 y el 30 junio.



Ambas concejalas aprecian que los campamentos de carácter inclusivo, que sí se desarrollan en muchos otros municipios y que buscan integrar a todo tipo de personas en un mismo campamento en la medida de lo posible, no son efectivos para todos los perfiles. "La integración es clave y de hecho en las bases se contemplan actividades puntuales que se puedan realizar conjuntamente con otros campamentos municipales, pero en determinados casos y para determinados usuarios, por querer buscar igualdad podemos generar más desigualdad, llegando a apartarlos del resto si no cuentan con los monitores adecuados", explican las dos representantes.



En la comarca de Louriña sí existen iniciativas similares realizadas por la asociación Aceesca, pero en este caso solamente están dirigidas a los niños y niñas que participan de las actividades del centro. El gobierno municipal está dejando asesorarse por profesionales con experiencia en estos eventos para elaborar el programa del primer campamento a celebrar el próximo verano.