EU-Son Porriño retira su apoyo de la investidura por un "total desencuentro"

El grupo municipal de EU-Son en Porriño hizo público en el pleno celebrado esta misma semana lo que desde la formación definen como un "total desencuentro" con el gobierno de Eva García de la Torre. El portavoz porriñés de Esquerda Unida, Pedro Ocampo, expresó al inicio de la sesión que su partido retira "el apoyo a la investidura que dimos hace un año y medio a la alcaldesa". Se trata de un gesto simbólico pero que, según explicó el propio Ocampo, implica que su grupo pasa a ser "solo oposición sin ningún tipo de compromiso político con este gobierno", por lo que "solo asistiremos a reuniones de junta de portavoces y no habrá negociación o trato bilateral de ningún tipo".

Pedro Ocampo justifica esta decisión por "diferencias ideológicas, falta de información y transparencia, ni un paso en la democratización de la política municipal, rechazo continuado y sin fundamento a las mociones de nuestro grupo, talante autoritario y una postura más propia de quien tiene mayoría absoluta y no depende de la mayoría de la oposición".

EU-Son señala que el apoyo dado en junio de 2015 "significaba una apuesta por la apertura a nuevas formas y maneras, pero día tras día, pleno tras pleno, la esperanza se tornaba desilusión y se iba haciendo patente que no se podía esperar nada nuevo, que removiera la política del Concello, de quien asumía el pasado como hábito y todas sus acciones eran continuidad de las prácticas de los anteriores gobiernos de derechas en Porriño".

"Ni simbólico, ni de facto"

Por su parte, la alcaldesa porriñesa, Eva García de la Torre, responde al anuncio de EU-Son considerando que "no se puede retirar algo que nunca se tuvo" porque entiende que "el gobierno de Porriño nunca tuvo ni el apoyo simbólico ni el apoyo de facto de EU-Son para ejercer su función de gobierno".

En una de sus intervenciones en la sesión plenaria, la alcaldesa aprovechó para pedirle disculpas personales al concejal de EU-Son, Pedro Ocampo, por la trifulca generada en el anterior pleno. "En ocasiones me he podido extralimitar por el calor de determinados debates plenarios, pero siempre que me he confundido he pedido disculpas, incluso de manera personal, como ha sido en el caso de Pedro Ocampo", señala De la Torre.

En opinión de la regidora porriñesa, esta acción del grupo EU-Son se debe a que "a Esquerda Unida lo que le duele es que votaron con el Partido Popular, en contra de una moción que permitiría que hubiese un millón de euros de inversión para beneficio de todos los porriñeses, en lugar de un millón de euros para el banco, para amortizar la deuda".

La regidora local abunda señalando que el apoyo que dieron a la investidura del gobierno que preside solo se debió a que "nadie habría entendido que hubiesen hecho lo contrario, permitiendo de esa manera que volviera a haber un ejecutivo del Partido Popular en el municipio".