El Mercantil, en el alero

Aprovecho estas páginas de FARO DE VIGO para agradecerle que siempre se ha interesado por el Mercantil para decir ahora que el Mercantil estÁ en el Alero, su futuro está por segunda vez en las manoS de los socios, tenemos la pelota en el tejado y a ver lo quÉ hacemos con ella.

Con la venta de la sede central en 2.015 creo que nos hemos metido un gol en propia meta.

Desde estas páginas se nos anuncia la próxima Asamblea General Extraordinaria del Mercantil el próximo día 15 de octubre, en el que debemos en un sÍo un no, aceptar un "plan de negocios" con la intención de "levantar la economía del Mercantil".

¿A qué se debe esto? ¿Cómo es posible que habiendo vendido la sede central y cobrado a cuenta 3.500.000 euros se nos diga ahora que estamos en una crisis económica". Quien esté atento a las finanzas de la sociedad se habrá dado cuenta que la junta directiva actual nos presento un déficit de ejerció de 475.961,96 euros en 2015 y en 2016 de 429.294,49 euros y se espera en este año de 386.000 euros.

Ha invertido lo cobrado con demasiada alegría y la herencia recibida no la ha sabido negociar y ahora la pone en riesgo ¿A dónde vamos con este ritmo de gastos y el desacierto en sus gestiónes? ¿Solo nos salva ese plan de negocios?

Pero no solo es esto, en estos dos últimos ejercicios hemos perdido muchísimos socios y elevado los gastos, y bajado los ingresos, lo que nos lleva a una falta de tesorería que paliamos con el efectivo que aun existe en los bancos, del que tiramos día a día. Tenemos eso si un colchón que nos ayudará a resistir y es el debito del Real Club Celta de 750.000 euros que será nuestro seguro de vida pase lo que pase, en esta asamblea con independecia de si se aprueba o no ese "plan de negocios" que no deja de ser "un simple basado en unas hipótesis que considero inviables. ¨

Queda claro, a mi entender que ha habido una gestión, cuando menos discutible de esta junta directiva y que es "ineludible" un cambio de dirección en todos los "sentidos". El rumor de anticipo de elecciones lo confirma. Esperemos acontecimientos.

En esta crisis social y económica, se cargan las tintas sobre la sede central y se invoca un nuevo planteamiento de la ciudad deportiva.

La primera plantea su desaparición y en la segunda una inversión de cerca de 1.000.000 euros, cesión del área deportiva a una gestora y un cambio estructural de los socios.

Ambos planteamientos han causado "angustia" en los socios que frecuentan la sede central y en los de la ciudad deportiva, una inmensidad de dudas.

Todo es discutible, para unos la sede central es indispensable, para otros lo es la ciudad deportiva, estamos viviendo una crisis económica y social que "implica a ambas" y no solo una es la responsable de este estado de crisis y no solo una es el futuro del Mercantil, ambas son imprescindibles para seguir siendo Circulo Cultural Mercantil e Industrial de Vigo.

Votemos sí, pero que no tengamos que botar como hemos botado con la perdida de la sede central y con el sí, que se ha dado al nuevo Estatuto que muchos pensamos deja mucho que desear. Desde aquí una llamada a los socios: No olvidemos los tiempos pasados. No nos dejemos llevar por cantos de sirenas como nos ha pasado.