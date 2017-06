¡Pim, pam, pum, cámara, acción!

Allá vamos, primero asfalto una calle, pinto unas líneas y tapo unos socavones, hablo con la Policía Local y así ya he hecho algo que diga que ya estoy aquí. Todo esto así de fácil gracias a mis "leales" compañeros Gonzalo, Suso y Daniel, que beso el suelo por donde pisan. Segundo, arreglar los soterrados de basura? que sí, que voté en contra pero ahora que ya soy alcalde hay que hacerlo, que queda feo para nuestra imagen.

Mientras tanto voy a mover algún hilo sobre el tema de la conexión de aguas del Polígono de Nantes, que lo voy a hacer porque solo quedan un par de permisos por obtener, y al final la jugada me va a salir genial, con un par de movimientos de ficha consigo los permisos para conectarla a la EDAR de Paxariñas, porque a la de Dena Aguas de Galicia me va a decir que no, y eso que me voy a tener que tragar mis palabras, pero no importa, confiamos en la frágil memoria colectiva?, y ya está, ya hice mi magia. De los empleos que se han perdido por el camino ya le echaré la culpa a alguien, quizás a Catalina?, aunque la haya colocado yo.

Ya he conseguido que parezca que he hecho más que ellos en dos años? y ahora a arreglar algunos asuntillos que tengo por ahí pendientes, alguna esquina de edificio que sobresale, alguna multa a pagar por todos a los Rocafort?, bueno cosas de mi buena gestión que algún día os explicaré con todo lujo de detalle, si es que alguien me lo pide?

Pero quizás a todos y a todas no, no nos vas a convencer con eso, estoy segura de que vamos a estar observando cuáles serán las siguientes maniobras, paralizar la regularización y usos de los espacios públicos, del dinero que inviertes en crear empleo (que no sea a dedo), servicios sociales, educación y cultura.

Cultura, no puedo olvidar eso que dijiste en el IES de Sanxenxo en una charla al alumnado sobre que los de "la cultura" no eran personas disciplinadas, que los que votaban al PP eran personas disciplinadas como los deportistas, curioso alago? yo, por mi dedicación, debo ser poco disciplinada y por tanto no voto al PP, en esto estamos de acuerdo.