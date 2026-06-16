Alba Villar

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La Fundación Laxeiro inaugura una exposición con dibujos inéditos del artista para conmemorar el XXX aniversario de su fallecimiento

El próximo 21 de julio se cumplen 30 años del fallecimiento del pintor lalinense José Otero Abeledo, conocido popularmente como Laxeiro, su nombre artístico. Para conmemorar el aniversario, la Fundación Laxeiro inauguró este martes una exposición en la se que rescatan un total de seis dibujos inéditos de cuando el artista dio sus primeros pasos en el mundo del arte, allá por la segunda mitad de los años 20. Más información