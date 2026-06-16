La Fundación Laxeiro inaugura una exposición con dibujos inéditos del artista para conmemorar el XXX aniversario de su fallecimiento

El próximo 21 de julio se cumplen 30 años del fallecimiento del pintor lalinense José Otero Abeledo, conocido popularmente como Laxeiro, su nombre artístico. Para conmemorar el aniversario, la Fundación Laxeiro inauguró este martes una exposición en la se que rescatan un total de seis dibujos inéditos de cuando el artista dio sus primeros pasos en el mundo del arte, allá por la segunda mitad de los años 20.

El título de la muestra, posible gracias al trabajo de investigación de la organización, se debe a la semejanza con los dibujos conocidos como Os monos de Laxeiro. Se trata de una serie de 49 viñetas que publicó en los periódicos Faro de Vigo y El pueblo gallego entre 1928 y 1930, por lo que las seis obras seleccionadas parecen ser el antecedente de ese primer trabajo profesional. «No es una certeza, sino una intuición. Cuando empecé a ver estas obras, me pareció que podían ser viñetas que Laxeiro no llegó a publicar», subraya el comisario Javier Pérez.

La exhibición ilustra el trabajo de un Laxeiro muy joven, apenas salido de la adolescencia y retornado de La Habana. El tenebrismo y el predominio de la oscuridad y del color negro conectaban de forma muy directa con la manera de expresión del artista, como se aprecia en las obras expuestas, que abordan los temas principales de la condición humana.

Las seis obras de la exposición «Laxeiro, as viñetas que non foron ao prelo» / Alba Villar

Mientras que Namorados refleja el amor, tinta sobre cartulina, aborda la maternidad desde una línea expresionista. Enterro se sirve de una técnica mixta sobre cartón para expresar la muerte, temática que también se observa en Velorio. En Muiñeiras hace alusión a la fiesta y, por su parte, en Praza da Leña dibuja este espacio de Pontevedra de una manera más caricaturesca.

Todas estas viñetas se concentran en un panel expositivo de una sala diseñada para dirigir la atención del espectador en «estas obras tan radicales y diferenciadas de lo que Laxeiro podía dibujar en esos años», tal y como señala el comisario.

Concretamente, destaca la pieza Enterro, en la que el artista aún firma como José Otero. En ella, se aprecia la sensibilidad del pintor en una época en la que todavía estaba en busca de su mirada. En Vigo, Laxeiro se encontró con el reconocido argentino Enrique Larrañaga, a quien considera su primer maestro de pintura. Según explica Javier Pérez, Larrañaga le enseñó una sencilla técnica de dibujo: le recomendó que, debido a que todavía se estaba iniciando en el mundo del arte y a sus escasos recursos económicos, manchara el papel con tierra o café. Ese método se observa en Velorio.

La inauguración tuvo lugar este martes a las 11.30 horas en la Fundación Laxeiro. Entre las autoridades políticas asistentes al evento se encontraban el concejal de Educación Gorka Gómez, la concejala de Patrimonio Histórico Carmela Silva y Abel Caballero, el alcalde de Vigo. «Las exposiciones no se cualifican por su cantidad, se cualifican por lo que representan y esta es una nueva forma de entender a Laxeiro», concluyó el regidor.