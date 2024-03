Shakira ha sorprendido a todos sus fans con un concierto por todo lo alto, en Times Square, el corazón de Nueva York. Allí hemos podido ver a la de Barranquilla en un espectacular despliegue de medios, jugando con las múltiples pantallas de la plaza neoyorkina, en un concierto que, además, fue avisado ese mismo día y que ha congregado a más 40.000 personas, que pudieron escuchar en vivo y en directo las nuevas canciones del nuevo disco de Shakira 'Las mujeres ya no lloran'. Un disco en el que deja ver que ya ha superado la ruptura con su ex, el exfutbolista Gerard Piqué, y que ahora lo que le importa son sus hijos y su carrera musical que, como podemos ver, sigue siendo un éxito. Un recorrido por las nuevas canciones y por las más clásicas que sin duda, no ha dejado a nadie indiferente. Veremos si la colombiana sigue sorprendiéndonos con más conciertos sorpresa para promocionar su nuevo disco.