El cantante y compositor Georgie Dann, conocido en España como "El rey de la canción del verano", ha muerto a los 81 años de edad en el Hospital Puerta de Hierro, donde este miércoles iba a pasar por el quirófano para una operación de cadera. Todo un icono de la música ligera, también hizo bailar al público gallego. Además de visitas al mítico espacio de la TVG 'Luar', sin ir más lejos en agosto de 2016 actuó en el Festival Brincadeira.

Por aquel entonces, en una entrevista lanzaba una ferviente defensa de su trabajo coincidiendo con su participación también en el Horteralia Summer Edition. "Mi música no es hortera, en el sentido de si es peyorativo, si eso quiere decir vulgar o lo que sea". En este sentido, Dann comentaba que cuando le propusieron actuar en este festival, no sabía ni qué significaba el término 'hortera' y que cuando se lo explicaron, le pareció "raro". El músico se sentía igualmente con "mucha ilusión" de tocar en este festival porque suponía volver a Andalucía. "Todo el mundo está como un poco eufórico", confesó el cantante de origen francés, que pensaba que en España se tiene "un poco la idea falsa" de asociar a un cantante con el festival al que va.

Siempre trabajó para mantener su carrera activa. "Hasta ahora a donde voy, hay una concentración enorme, yo no vivo del pasado", apuntaba en aquella entrevista. "Yo tengo una carrera internacional, y sigo visitando muchos países de América, no me puedo quejar, me siento en activo y fuerte, y con gente importante", reivindicaba. Pero sí lamentó el poder que tienen los medios de comunicación a la hora de recordar a alguien. "Cuando no estoy mucho en televisión parece que uno no existe".