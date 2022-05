El número de enfermos críticos con COVID en las unidades de cuidados intensivos del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés registra una constante evolución al alza. Hace una semana, el pasado 9 de mayo, no había ningún paciente ingresado en las UCI de Montecelo o el Hospital do Salnés. Ahora son cuatro, lo que convierte al distrito pontevedrés en el segundo de Galicia con más contagiados atendidos en estas unidades, solo por detrás de los once de A Coruña e igualado con Ourense, que también suma cuatro.

En total, son 76 las personas atendidas en los hospitales del área, tres más que en el balance anterior del Sergas, fechado el pasado viernes. Son dos más en planta y uno más en la UCI. El CHOP atiende a 56 enfermos en habitaciones convencionales y a tres en Cuidados Intensivos, mientras que en O Salnés hay 16 en planta y uno crítico. El Sergas notifica un total de 137 nuevos contagios en el área durante el fin de semana, pero se disparan las altas a casi 300, de modo que el número total de casos activos se reduce a 1.448. Son 160 menos que el viernes, si bien es necesario recordar que este listado oficial no incluye todos los positivos que se producen, ya que muchos autotest detectados en los domicilios sin síntomas o efectos leves, quedan al margen de esta estadística. No se han notificado fallecimientos con COVID durante el fin de semana, con lo que el número de víctimas mortales se mantiene en 286 desde el inicio de la pandemia, 57 de ellos en lo que va de año.