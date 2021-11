La entrevista a Pepe Navarro en 'Sábado Deluxe' sigue despertando polémica. Tras su discusión con Paloma García Pelayo, en la que se llegó a meter Jorge Javier Vázquez en defensa del presentador, Kiko Matamoros sorprendió a los espectadores al confesar que él también debería haber sido uno de los colaboradores, pero que pudo ser vetado.

A todo esto se suma la intervención telefónica del propio Navarro en el 'Sálvame' de hoy. Según el presentador, en 2015 él y Ivonne Reyes entablaron contacto pero antes de hacerse la prueba de paternidad, Ivonne "rompió la relación".

Navarro ha afirmado que interpuso un recurso ante el Supremo, pero no fructificó, y asegura que la presentadora le hizo después una prueba a él. En el programa de Telecinco, el presentador ha explicado que el 17 de septiembre de aquel año contrató a una agencia de detectives: “Uno de ellos me quitó una taza y un vaso y lo llevó a un laboratorio (…) El resultado era que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes”. “Lo normal es que este chaval sepa que su padre no soy yo y que conozca quién es”, ha declarado.

“Lo más importante -ha proseguido- es que un ser humano sepa quién es su familia, quién es su padre, no puede seguir engañado ¿Sabéis lo que se le avecina a este chaval? ¿Lo que está sufriendo? ¿Dónde puede estar su cabeza?”. Sobre esto, Navarro ha dicho que le consta que en 'Supervivientes', "Alejandro le dijo a alguien sin cámaras que cree que su madre no ha sido sincera con él”.