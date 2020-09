La ONU acusa al régimen de Maduro de crímenes contra la humanidad

"La misión ha encontrado motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos". Así de contundente es el informe de la Misión de la ONU sobre Venezuela, hecho público ayer. El escrito señala directamente a Maduro y a su Gobierno y se ha hecho público justo cuando el mandatario intenta dotar de credibilidad a las legislativas previstas para el 6 de diciembre. El informe afirma que parte de las acciones, "incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura", constituyen "crímenes de lesa humanidad".

La misión de la ONU ha investigado 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad. Además, ha estudiado otros 2.891 casos para "corroborar los patrones de violaciones y crímenes", como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

No obstante, los miembros de la misión de la ONU que han elaborado el informe no pudieron visitar Venezuela, debido a que "el Gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes" y a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia. Su trabajo se hizo a distancia, con 274 entrevistas realizadas.

El dirigente de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, calificó el informe de "documento histórico" que "relata", dijo, "el drama que hemos atravesado los venezolanos".

Las conclusiones de la ONU se conocen pocos días después de que Maduro indultara a más de un centenar de opositores detenidos por razones políticas, en el marco de negociaciones con parte de la oposición para mejorar las condiciones de celebración de las elecciones legislativas de diciembre.