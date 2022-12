El Gobierno da alas a la planta de hidrógeno del Puerto con ayudas por casi tres millones

Disponer en Vigo de la primera estación pública de repostaje de hidrógeno (hidrogenera) verde de Galicia. Es el objetivo que se habían marcado los promotores del proyecto Julio Verne, enarbolado por la Autoridad Portuaria de Vigo, para ofrecer este servicio tanto a las empresas que utilizan las instalaciones portuarias como a usuarios particulares y dar así una zancada hacia la descarbonización. Una iniciativa que acaba de recibir un espaldarazo definitivo de mano del Ejecutivo central: Julio Verne Hidrógeno Puerto de Vigo SL ha sido seleccionada para el Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (Perte ERHA), como anunció ayer la Delegación el Gobierno en Galicia. La estación de hidrógeno verde de Bouzas recibirá una asignación pública de cerca de 2,5 millones de euros, para dar músculo a una inversión total que alcanzará los seis millones.

Además de la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña, dan forma a este plan como firmas promotoras Univergy, Quantum Group, Soltec Ingenieros y el Centro Tecnológico Anfaco Cecopesca. También, en este caso como colaboradores técnicos, figuran asociaciones como el clúster del naval Aclunaga, el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), el Centro Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética (Energylab) y las compañías Neuwalme y Exportrends. “Demostraremos su viabilidad para aplicaciones en logística portuaria y de movilidad terrestre y marítima”, apuntaron, en su presentación, fuentes de Praza da Estrela. La hoja de ruta se ha definido ya y, en consonancia con el marco legal establecido desde Bruselas, el proyecto Julio Verne deberá estar plenamente ejecutado antes de 2026. La intención del Puerto es de poner en marcha la planta de hidrógeno en enero de 2024, con la creación de una veintena de puestos de trabajo directos y más de cuarenta eventuales. A su juicio, estas instalaciones desarrollarán la cadena de valor del hidrógeno verde “no solo en Vigo y su área de influencia, sino también en Galicia, con la generación de empleo de calidad y la creación y diversificación de empresas en el uso de estas tecnologías, además del desarrollo, formación y crecimiento en I+D+i a través de los centros tecnológicos punteros de los que dispone la comunidad”.

La selección del proyecto Julio Verne forma parte de una primera convocatoria del Perte ERHA, para el que el Gobierno no ha tenido en cuenta el promovido por el Consorcio de Zona Franca de Vigo. Se da la circunstancia, además, de que esta segunda infraestructura –de carácter híbrido, ya que incluye un copioso reparto de placas fotovoltaicas– sí está adjudicada, como avanzó FARO el pasado domingo. El equipo técnico de Regades seleccionó, en un concurso en el que concurrieron trece aspirantes, a la UTE Imesapi y H2B2 Electrolysis Technologies. La nota oficial no aclaró ayer los criterios de elección. Además de la hidrogenera de Bouzas, en este Perte han entrado también las iniciativas de Reganosa y EDP en As Pontes (24 millones de euros) y la de Foresa en Caldas de Reis (5,2 millones).

La Comisión Europea premia la estrategia viguesa de economía azul sostenible

El Puerto ha vuelto a ser reconocido a nivel internacional por su estrategia de economía azul sostenible. En esta ocasión, y tras contar ya con dos “Óscar” del Medio Ambiente a nivel mundial por su defensa de un crecimiento real sostenible, la institución que preside Jesús Vázquez Almuiña ha sido nuevamente premiada, esta vez por la Comisión Europea.

La CE ha designado al proyecto Blue Growth de jardines submarinos “PuertAlMar” como la mejor iniciativa de los puertos atlánticos y la economía azul. “PuertAlMar” es un proyecto de sensibilización y recuperación de áreas alteradas en entornos marítimo-portuarios cofinanciado por la Fundación Biodiversidad dentro del Programa Pleamar, y en el marco del Plan Blue Growth de la Autoridad Portuaria.

La iniciativa ha finalizado con un rotundo éxito en resultados y participación y su objetivo no es otro que demostrar que la actividad portuaria es perfectamente compatible con un rico ecosistema marino.

En este proyecto pionero, el Puerto pretende poner en valor la biodiversidad marina, conservar los ecosistemas portuarios y hacer de ellos una herramienta de concienciación y disfrute por parte de la ciudadanía. Durante la ejecución, se diseñaron e instalaron diferentes estructuras para facilitar la restauración de zonas litorales afectadas por infraestructuras portuarias y se monitorizaron durante 12 meses. Los resultados permitieron evaluar el diseño de las estructuras desarrolladas por la Universidad de Vigo. Los datos fueron sorprendentes, fijándose más de 180 especies, lo cual representó una captura de CO2 de 7Kg por metro cuadrado.