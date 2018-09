El alcalde censura el recorte en el centro de salud de Bouzas

El alcalde de Vigo tilda de "mera propaganda política" el anuncio de solicitud de licencia para el nuevo centro de salud de Bouzas. "Tardaron diez años en enviar el proyecto y lo hacen reduciendo el edificio a la mitad", criticó ayer Abel Caballero asegurando que sin la autorización previa de la Dirección Xeral de Patrimonio no se podrá avanzar en la tramitación del proyecto. "Sin permiso no sirve de nada lo que enviaron. No hay presupuesto ni licencia. Esa solicitud que enviaron no vale para nada", censuró el regidor tras conocerse que el presupuesto estimado es de 902.000 euros frente a los 2,5 millones reservados en 2009. El nuevo proyecto del Sergas incluye 743 m2 construidos frente a los 1.484 del diseño de 2010 que no logró la autorización de Patrimonio.

Caballero recordó que el Concello abonó 670.000 euros en 2008 por ese solar que lleva "abandonado desde entonces" y exige compromisos más firmes a la Consellería de Sanidade.