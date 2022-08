El conselleiro de Medio Rural, José González, informó de que el teléfono anónimo y gratuito de denuncia de incendiarios, el 900 815 085, recibió en el mes de julio un total de 120 llamadas, "algunas de las cuales abrieron líneas de investigación".

En declaraciones realizadas este miércoles en Pontevedra, donde presentó las patrullas que formarán parte de la operación 'Centinela Gallego 2022', el titular de Medio Rural pidió la colaboración ciudadana para que esté el más "atenta posible", ya que todos los datos que faciliten "van a facilitar muchísimo" las labores de investigación.

Al respecto, insistió en que hay un "fuerte componente de intencionalidad en los incendios". En este sentido, señaló que el pasado martes se vivieron situaciones de "bastante dificultad" en As Pontes, donde hubo que declarar la alerta por cercanía del fuego a las casas, con "dos focos simultáneos" que comenzaron entre las 20.30 y 21.00 horas, "muy cerca de las aldeas" y "a favor de viento".

Así, relató que se encontraron en las últimas semanas artefactos incendiarios, montones de papeles y pastillas de encendido. Expone que "el paradigma de la intencionalidad fue el incendio de Verín", con diez focos simultáneos, colocados de forma que se pusieron al lado de viviendas diseminadas, en un fuego que obligó a cortar la A-52.

Asimismo, señaló que "no es el momento de realizar ninguna actividad que pueda causar un incendio forestal", aunque sea "por descuido". "No son días estos de barbacoas, no son días de estar rozando sin los equipos de protección adecuados, no son días de pasear por el monte pudiendo provocar alguna chispa. Esto es lo que tenemos que pedir a la sociedad civil gallega, que es suficientemente madura para entenderlo".

Sobre los incendios que este miércoles afectan a los municipios ourensanos de Laza, Chandrexa de Queixa y Carballeda (Ourense), el conselleiro indicó que se encuentran en zonas de difícil acceso, por lo que se concentra a los medios aéreos para "atajarlos cuantos antes". Incide en que el dispositivo antincendios de Galicia es "muy potente" y "está funcionando de forma muy satisfactoria".

Líneas de investigación

Por otra parte, el conselleiro aseguró que hay líneas de investigación con sospechosos en diferentes incendios forestales en Galicia, que "va a desembocar seguro en alguna detención", de forma que compromete que sobre los incendiarios "caerá todo el peso de la ley".

A preguntas de la prensa, González indicó que "con claridad traslado de que no tengo constancia de que haya un grupo organizado. Lo que sí puedo acreditar es que hay un fuerte componente de intencionalidad en el que está pasando en Galicia".

Preguntado sobre si se sopesa adelantar la Operación Centinela en futuros ejercicios, que comienza a mediados de agosto después de que ardieran unas 34.000 hectáreas en la segunda quincena de julio en Galicia, a lo que se suman cerca de 5.000 más en lo que va de agosto, el conselleiro contestó que se analizará de ser necesario, aunque justificó que julio es "históricamente" un mes "de pocos incendios en Galicia", pues en la última década "ardieron muy pocas hectáreas".