“Os bordos diverxentes son o límite entre dúas placas que se separan”. Así empeza un mini vídeo ou clip no que a profesora Adela Otero, que traballa con Xacobo de Toro neste proxecto, explica un concepto de Xeoloxía. Este equipo de docentes (Xacobo de Toro e Adela Otero) colgan nas redes sociais explicacións sobre Xeoloxía, cuns vídeos moi visuais e divertidos. Son vídeos realizados con técnicas de croma, drons e moitos outros elementos que fan destes materiais didácticos un modelo ideal tanto para Tik tok como para Instagram (tamén en Facebook, Twitter e Youtube). Teñen moitas videoleccións, que agora están a facer máis curtas, para darlles ritmo, adaptándose así á cadencia das redes sociais. Ademais, soen incorporar nos vídeos intérpretes de signos, de xeito que se trata dun material inclusivo (soen contar co apoio de varios intérpretes: Cristina Rubio, José López, Amparo Ginés ou Nancy Babillo).

Tectónica de placas, estudo do interior terrestre, xeomorfoloxía... son todos eles conceptos que describen nos seus mini vídeos. O proxecto inicial chámase XeoClip, iniciado hai máis de seis anos.Neste tempo foron engadindo vídeos e técnicas, conseguindo un material cada vez máis sofisticado. Nesta época de intentar entender as erupcións volcánicas, por exemplo, estes recursos didácticos son marabillosos. Non só para alumnado de Xeoloxía, para todas aquelas persoas interesadas en entender conceptos desta materia.

Temos a sorte de que un equipo fantástico de intérpretes de lengua de signos española nos axudan para que #XeoClip esté dispoñible para o maior número de persoas posible. Intérprete Cristina Rubio#DíaMundialdelosDocentes pic.twitter.com/tDVqbF8OFz — clip_edu (@xacobodetoro) 5 de octubre de 2021

O proxecto conta con varias ferramentas didácticas multimedia. As principais son os vídeos curtos en formato vídeo-lección documental interactiva, con imaxes en 360º. Tamén incorporan cuestionarios de autoavaliación para xogar en grupo, ademais de notas descargables polo alumnado. Os profesores poden contextualizar ditos apuntes vinculándoos á súa contorna.