Pandereteiras al otro lado del Atlántico

“No nos ven como algo exótico ni curioso, Argentina tiene mucha raíz española, y sobre todo gallega, así que las pandereteiras y cantareiras son algo que conecta con nuestra historia, es como si escucharas una tarantela”, explica María Luján Martínez Turnes, directora y profesora de As Ondiñas do Louro, grupo de Buenos Aires. “En Montevideo nos hemos criado con la colectividad gallega, quien no tiene un padre o abuelo gallego, tiene un vecino de ahí”, comenta Adriana Puoy, directora de las pandereteiras Alma Gallega en la capital uruguaya.

La música tradicional gallega al otro lado del Atlántico experimenta una evolución similar a la que se produce en Galicia. El músico gallego Xabier Díaz es testigo de ello. Recién llegado de una gira de conciertos de su trío por Argentina y Uruguay, donde actuó en las ciudades de Rosario, Bariloche, Buenos Aires y Montevideo en salas abarrotadas de público además de aprovechar el tiempo entre conciertos para impartir tres talleres de pandereta, comenta que “tocar alí é moi emocionante, é especial sentir ese cariño que nos teñen a dez mil kilómetros da casa e sabendo o que significou a emigración desde o século XIX e nas tandas sucesivas ata os anos 70”. “O que sucede alí co incremento do interés pola música tradicional é un reflexo no que estamos notando aquí”, explica.

Visto con perspectiva temporal, Xabier Díaz, alma máter de Adufeiras de Salitre, observa que la evolución en los últimos treinta años ha tenido tres momentos: el resurgimiento de hace tres décadas entre los colectivos de emigrantes y sus descendientes fue proseguido de un cierto bajón durante el cambio de siglo por parte de asociaciones y centros dispersos, que ahora tienden a reagruparse. A los nacidos en Galicia que formaban parte de esos grupos de música tradicional en sus orígenes les fueron sucediendo sus hijos y nietos e incluso no descendientes de gallegos.