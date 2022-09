“Los gallegos emigrantes son embajadores de su cultura”

El Teatro Principal acoge hoy sábado (20.00 horas) su primera actuación tras varios meses de obras con la presentación en la ciudad de A Viaxe, un disco-obra del pianista, arreglista y productor argentino residente en Galicia Juan Carlos Cambas, que trae a Pontevedra un compendio de colaboraciones musicales en las que el vínculo migratorio entre Galicia y América Latina es el protagonista. Para ello, ha contado con colaboraciones de más de una decena de artistas argentinos, además de ritmos procedentes de Portugal, Galicia o Venezuela, entre más de una treintena de participantes.

–¿Cómo se inicia este proyecto de A Viaxe?

–Me vine a Galicia hace 20 años. Mis padres habían emigrado a Argentina cuando ir allí era la forma de labrarse un porvenir. Ella gallega y él asturiano, se conocieron allá, pero decidimos volver y tuvimos que empezar de nuevo. Yo era arquitecto de profesión y formé parte de multitud de trabajos, pero acabé retomando la música y el piano.

–¿Y en qué consiste?

A Viaxe es un proyecto que empecé hace diez años. Se me ocurrió la idea de plasmar musicalmente ese retorno a nuestra tierra, involucrando Galicia con Portugal y su fado y Argentina y su tango. Después, añadimos ritmos de otros destinos como Cuba, México, Uruguay o Venezuela. En total, la obra cuenta con 30 grandes artistas invitados, en un viaje con 18 puertos, que son los temas que componen el disco.

–¿Se trata de una fusión de músicas, entonces?

–La música siempre es una. El punto común entre todas ellas es que son de raíz, proceden de un sitio. Las gaitas de Galicia, el tango de Buenos Aires o del Río de la Plata, los fados de Lisboa… Es música de puertos de entrada, de viajes, de experiencias. En el disco hay una selección de artistas que colaboraron conmigo como Mercedes Sosa, José Simón, Kepa Junquera o Silvio Rodríguez. Hay dúos atlánticos, con Dulce Pontes, Uxía y Joao Afonso, entre otros.

–Cuando presentó el disco en Vilagarcía de Arousa en 2020, hablaba de “borrar fronteras” entre Argentina y Galicia. ¿Cómo ha transcurrido ese proceso?

–Para mí, el proceso del disco ha consistido en recopilar historias. El formato físico, a pesar de que ya no se estila tanto como antes, me gustaba porque me recordaba a una caja de viaje, con el pasaporte, que es un elemento tan distintivo de estas experiencias, que por un lado representan la morriña de dejar tu hogar pero la esperanza que siempre caracteriza un viaje a un nuevo lugar. Los gallegos emigrantes son embajadores de su cultura. En esa línea, hice también un documental, Pilar y Juan, en el que recordaba la historia de mis padres, llevando a mi madre al monumento del emigrante que hay en el puerto de Vigo, desde donde salió el barco que le llevó a Argentina. Son historias comunes, que a mucha gente le recuerda a las que han sido contadas por sus propias familias.

–¿Cómo encaja Pontevedra en este “viaje”? ¿Qué se pueden esperar los curiosos que acudan al Teatro Principal a ver “A Viaxe?

–2007 fue la última vez que actué en el Teatro Principal y volver a esta ciudad siempre es un placer. Creo que es un espectáculo en el que los que estén ávidos de música y se dejen llevar por las emociones lo van a pasar bien. Es una actuación intimista, para emocionar y reflexionar sobre nuestra propia historia y la de nuestros seres queridos.

Nos va a unir el piano y las historias comunes de varios puntos del viaje, porque no podremos cubrir todas las canciones durante la actuación. Estará Joao Afonso, sobrino del gran Zeca Afonso, además de Rosa Leiro y una banda de cuatro músicos, con Guillermo Gómez (guitarra), Matías González (bandoneón), Manolo Gómez(charango) y Facundo Ledesma (percusión).