Vigo será la sede del primer desafío de fitness DEKA en el norte de España: descubre todos los detalles

El mundo del fitness no deja de ganar adeptos en nuestro país, como constata el éxito de eventos como DEKA. Creado en 2021, constituye la «prueba definitiva de fuerza, resistencia y determinación», con diferentes desafíos de fitness estandarizados «para llevarte al límite y celebrar tu progreso», como declara la organización en su página oficial.

DEKA se programa desde entonces en sendos puntos de España, consolidándose como un espacio para un público diverso, con diferentes edades y niveles. De hecho, destaca la participación femenina, que ha sido incluso mayoría en las últimas convocatorias.

Para este año 2026, el calendario de DEKA cuenta con 13 citas programadas que llevarán la competición hasta Portugal y, por primera vez, al norte de nuestro país, con Vigo como parada oficial.

Así será el desafío DEKA en Vigo

La competición en Vigo se desarrollará el próximo sábado 27 de junio en el IFEVI, con el apoyo de la Diputación de Pontevedra. La ciudad olívica será testigo de la mayor fiesta de fitness del país, en un momento perfecto, con el verano recién inaugurado. La emoción está asegurada.

Una imagen del evento de DEKA celebrado en Sevilla. / DEKA

La cita dispone de tres categorías de participación: DEKA FIT, DEKA FIT Teams y DEKA MILE Teams, para ponerse a prueba individualmente o por equipos.

En la primera sección, DEKA FIT, los deportistas pueden competir en la tanda Elite (la más competitiva, sin división por edades, y que tendrá lugar de 12:20 a 13:20 horas) o en Age Group, donde se compite por grupos de edad diferenciados. La prueba está dividida en diez zonas, abarca cinco kilómetros y tiene una duración promedio de 50 minutos. El horario será de 08:00 a 12:20 horas.

Por otro lado, DEKA FIT Teams está destinada a equipos de dos personas, donde los competidores pueden dividir el desafío, creando un ambiente vibrante y divertido tanto para profesionales como para principiantes. Hay categoría femenina, mixta y masculina y el desafío abarca cinco kilómetros y diez zonas diferenciadas, al igual que Elite, pero con una duración promedio algo inferior. Las pruebas se desarrollarán de 14:10 a 19:00 horas.

El desafío DEKA está abierto a todas las edades y niveles. / DEKA

Finalmente, el desafío DEKA MILE Teams combina diez zonas diferentes de pruebas de fitness con 160 metros de carrera, sumando un total de 1,6 kilómetros de recorrido (una milla). Será de 19.30 a 20:30 horas, en categorías masculina, mixta y femenina (cuyas entradas, de hecho, ya están agotadas).

El aforo es limitado, y los precios de inscripción oscilan entre los 45 y los 80 euros. Las entradas ya están a la venta en la página de DEKA.

Diez zonas para darlo todo

En definitiva, DEKA es una competencia fitness a modo de decatlón moderno para personas de todos los niveles.

Momento de la competición DEKA en Sevilla. / DEKA

Como señalábamos, en cada categoría los participantes se enfrentan a diez zonas, que son:

Zona 1: 30 Zancadas Inversas Alternas con RAMroller

30 Zancadas Inversas Alternas con RAMroller Zona 2: 500m Remo

500m Remo Zona 3: 20 Saltos/Subidas al cajón

20 Saltos/Subidas al cajón Zona 4: 25 Abdominales con lanzamiento de balón (modificado a abdominales con balón para DEKA MILE Teams)

25 Abdominales con lanzamiento de balón (modificado a abdominales con balón para DEKA MILE Teams) Zona 5: 500m Ski Erg

500m Ski Erg Zona 6: 100m Paseo del Granjero

100m Paseo del Granjero Zona 7: 25 Cal Air Bike

25 Cal Air Bike Zona 8: 20 Dead Ball Wall Por Encima del Muro (modificado a dead ball por encima del hombro para DEKA MILE Teams)

20 Dead Ball Wall Por Encima del Muro (modificado a dead ball por encima del hombro para DEKA MILE Teams) Zona 9: 100m Empujar/Tirar del Trineo

100m Empujar/Tirar del Trineo Zona 10: 20 Burpees con RAMroller

El reglamento oficial de la competición y toda la información completa está disponible en la web oficial del evento. Si no te lo quieres perder, apunta en el calendario: 27 de junio en Vigo. ¡Anótate ya!