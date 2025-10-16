Tendencias en el mundo del fitness: cómo Vigo se adapta a las nuevas modalidades del deporte

El anuncio de la próxima apertura de dos macrogimnasios en Vigo sitúa a la ciudad olívica cerca del centenar de centros deportivos. Uno de ellos, gestionado por la multinacional VivaGym; estará en el centro comercial Travesía de Vigo, mientras que el otro, de la empresa Synergym, se instalará el antiguo Coliseum, en pleno Areal.

Crossfit, nutricionistas, servicios de rehabilitación, entrenamientos adaptados... El mercado del deporte y el bienestar crece y se especializa, multiplicando los servicios que ofrece a sus clientes y complicando la elección sobre a qué tipo de centro acudir.

La tendencia es clara, el mundo del fitness vive un gran momento y los vigueses cuentan con multitud de opciones para ponerse en forma y cuidar su salud. ¿Pero cuánto cuesta cada opción? ¿Cuál es la diferencia entre pagar una tarifa básica y acceder a un entrenamiento personalizado?

Entrenador personal, una opción para unos pocos bolsillos

Los entrenadores personales están dirigidos a deportistas profesionales o personas que se lo pueden permitir y necesitan un servicio que se adapte por completo a sus horarios y rutinas. Este tipo de entrenamiento incluye ventajas como que el profesional acuda a tu domicilio para la sesión de entrenamiento o que te prepare planes nutricionales y realice un seguimiento minucioso de tu evolución.

La oferta en Vigo sitúa las tarifas en una horquilla amplia que va desde los 200 euros al mes por 10 sesiones de entrenamiento, hasta los 620 euros semanales por 3 sesiones a domicilio. Se trata de un servicio 'premium' y en el que los clientes buscan resultados evidentes acorde a la tarifa.

También existen versiones más asequibles en centros como el Centro de Entrenamiento Ángeles Darriba o el centro Solidd Studio. Este último es una buena muestra de la especialización en el sector con servicios de ejercicio físico adaptado para personas con enfermedades y patologías, rehabilitación de lesiones o preparación física para deportistas y opositores a puestos en los que se exigen pruebas físicas.

La oferta en Vigo sitúa las tarifas en una horquilla amplia que va desde los 200 euros al mes por 10 sesiones de entrenamiento, hasta los 620 euros semanales por 3 sesiones a domicilio.

La reinvención del gimnasio tradicional: entrenamientos personalizados y tecnología para ponerse en forma

Las máquinas, esterillas y pesas de toda la vida ya no son suficientes para muchos clientes. Muchos centros de entrenamiento ofrecen un trato cada vez más personalizado sin llegar a pagar lo mismo que por un entrenador dedicado en exclusiva a tu entrenamiento.

Este tipo de servicios combina las clases como pilates, spinning, bodypump o incluso crossfit; con los espacios y máquinas habituales de un gimnasio de toda la vida. El punto fuerte de estos servicios está en la cantidad de servicios añadidos que puedan ofrecerte.

Desde recibir tratamientos de fisioterapia a planes de readaptación deportiva, pasando por nutricionistas o podólogos. En los últimos años, estos centros han puesto el foco en la tecnología para poder dar un trato más personalizado a sus clientes. En el caso de gimnasios como MeuFit, ubicado en el centro comercial Vialia, en el que sus clientes cuentan con una pulsera que los identifica a la hora de utilizar una máquina para que ésta recoja sus datos, les muestre su entrenamiento personalizado y realice un seguimiento de la evolución de su estado físico.

Jonathan Riveiro Álvarez, especialista en entrenamiento de fuerza y entrenador personal en el Centro Suma, con el usuario Juan José Lago. / Pablo Hernández Gamarra

El coste de este tipo de establecimientos se sitúa en una escala media, con tarifas que van desde los 50 euros para acceder a los servicios mínimos hasta los 70 euros para poder participar en distintas actividades y entrenamientos guiados.

Gimnasios low-cost: la alternativa más popular

Si pasamos entre las siete de la tarde y las nueve de la noche por uno de los conocidos como gimnasios low-cost, podremos constatar que se trata de la opción más popular para la mayoría de vigueses.

Centros como los Sinergym, VivaGym, los tres Máis que Auga de Vigo y otra cadena con presencia en la ciudad como Basic-Fit. Como su propio nombre indica, el fuerte de estos gimnasios está en su precio, muy por debajo del de resto de opciones.

Las tarifas de estos centros se sitúan entre los 20 y los 40 euros, pero es habitual encontrar ofertas en las que se ofrecen precios todavía más reducidos durante unos meses o rebajas con la inscripción. La contraparte de estos centros, además de que solo ofrecen los servicios más básicos, está en la gran afluencia que tienen. Es habitual que a ciertas horas encuentres colas para utilizar una máquina o te encuentres todas las pesas ocupadas.

Gimnasios solo para mujeres

La especialización del sector en Vigo va mucho más allá. Sin ir más lejos, hay dos centros deportivos, con perspectivas de sumarse próximamente un tercero, destinados exclusivamente a mujeres. Entre ellos está Woman Fitness, que ofrece distintas actividades para las viguesas como defensa personal, hipopresivos, zumba, yoga o pilates con el objetivo de alcanzar el bienestar. El otro, Singular, se centra sobre todo en pilates, una de las disciplinas más demandadas en Vigo y que más adeptas tiene entre la población femenina.

Lo cierto es que todos estos centros especializados tienen unos precios bastante más altos que los gimnasios tradicionales precisamente por el hecho de ofrecer un servicio más personalizado y unas instalaciones menos masificadas donde además se intenta hacer comunidad entre sus usuarios, en ocasiones con quedadas fueras del centro deportivo los fines de semana.

El Box: la popularización del crossfit

Al igual que en el caso anterior, los centros de crossfit o 'boxes', son espacios especializados, que trabajan con grupos reducidos y que hacen hincapié en crear una comunidad entre sus clientes. Dentro de esta categoría podríamos encontrar centros dedicados en exclusiva a un solo deporte como pueden ser el pilates, el yoga o la zumba; pero quizá el crossfit sea hoy en día el caso más paradigmático de la popularización del fitness.

Este sistema de entrenamiento físico que integra la alta intensidad con movimientos funcionales de diferentes disciplinas como la gimnasia, la halterofilia y el entrenamiento cardiovascular. Tanto en el centro como en las afueras, hay numerosos negocios de esta disciplina.

El fenómeno del crossfit se ha popularizado hasta el punto de organizar eventos y competiciones a las que acuden todo tipo de participantes. / Marta G. Brea

Los conocidos como boxes normalmente se ubican en naves industriales, cuyo interior se adapta para la práctica del crossfit, que ha ganado adeptos en los últimos tiempos entre los que buscan ir un paso más allá del entrenamiento habitual de los gimnasios. Sus tarifas pueden ir desde los 50 euros al mes por un par de clases a la semana, hasta los 90 o 100 euros por clases ilimitadas y grupos adaptados a tus capacidades físicas.

No sabemos si el crossfit seguirá siendo la tendencia en los próximos años, pero lo que parece claro es que en este momento el sector del deporte vive un gran momento y se ha convertido en la última gallina de los huevos de oro en la ciudad.