Cómo saber si tu idea es lo suficientemente buena para ganar dinero con ella

¿Son todas las ideas potenciales proyectos de futuro? ¿Se puede ganar dinero transformando cualquier ocurrencia en un modelo de negocio o en un producto hipotéticamente comercializable?

La respuesta podría parecer obvia. Como afirma la CEO de Eurekate Ingeniería Rosa Hernández: «Todo el mundo tiene ideas, pero no todos saben cómo ganar dinero de ellas». Su empresa, con sede en Vigo y dedicada al registro de patentes y marcas, es especialista en asesorar aquellas que tienen potencial.

Por eso, consultamos con ella cuáles son los requisitos para reconocer si nos encontramos ante una idea que nos puede hacer ganar dinero o ante «una mera ilusión». Hernández es clara: para empezar, no hay que preguntarse si la idea «buena», sino «si es protegible, diferenciable y comercializable».

«Una idea es suficientemente buena cuando cumple tres condiciones objetivas: es nueva, resuelve un problema real y puede protegerse legalmente», asegura.

Dos filtros clave que debe superar tu idea

Lo explicamos de forma aún más clara. La fundadora de Eurekate Ingeniería esboza dos filtros que debe superar tu idea: el primero, el filtro técnico y jurídico.

Antes de dar el paso con ese nuevo concepto que se te ha ocurrido hay que preguntarse si ya existe «algo igual o muy parecido», si es posible registrarlo «como patente o modelo de utilidad» y si «tiene una ventaja clara frente a lo que ya existe». Y es que, tal y como reconoce Rosa Hernández, si no puedes proteger tu idea cualquiera podrá copiarla «y sin exclusividad, no hay rentabilidad sostenida».

Por otro lado, existe un filtro estratégico que también es imprescindible. «¿Resuelve un problema real? ¿La gente estaría dispuesta a pagar por ello? ¿Tiene margen suficiente para producir, distribuir y obtener beneficio?», son algunas de las cuestiones que debemos plantearnos, según la CEO.

Realiza un estudio de patentabilidad

«En nuestra experiencia en Eurekate, el 70% de las ideas no fracasan por ser malas, sino por no haber sido analizadas correctamente desde el principio», declara Rosa Hernández.

De este modo, anima a quienes tengan un invento entre manos que lo sometan a un estudio de patentabilidad, uno de los servicios que ofrece (y sin compromiso) su empresa. «No para ilusionar al inventor, sino para darle una respuesta objetiva y técnica basada en datos reales del mercado y en la legislación vigente», agrega.

«El 70% de las ideas no fracasan por ser malas, sino por no haber sido analizadas correctamente desde el principio» Rosa Hernández — CEO de Eurekate Ingeniería

Esta validación técnica-jurídica, realista, profesional y seria, es la verdadera puerta que se debe traspasar para empezar a soñar con ganar dinero de tus ideas. Ahí es cuando deja de ser una ocurrencia y se convierte «en un activo». En palabras de la CEO de Eurekate, «la diferencia entre un inventor amateur y un emprendedor inteligente es sencilla: el segundo valida antes de invertir».

Vende tu idea

Eurekate Ingeniería ya ha ayudado a decenas de personas a proteger sus ideas para convertirlas en patentes comprables; muchas de ellas, de hecho, ya cuentan con inversores.

Alguno de los proyectos asesorados (y que todavía no tienen comprador) son, por ejemplo, el dispositivo calentador portátil multiusos, ideado por Eduardo Mígales; un toldo portátil para maleteros, desarrollado por Carlos Águeda de Prado; o el juego de mesa para poner a prueba la lógica y la memoria Estimulacog, de María José Lorenzo Rivero.

Sobre Eurekate Ingeniería

Si eres una de esas personas con grandes ideas y quieres llevarlas al siguiente nivel, no dudes en contactar con Eurekate Ingeniería para transformarlas en un potencial económico real. La compañía diseña estrategias adaptadas a cada proyecto, desde el estudio de patentabilidad, donde se analiza si la idea cumple los requisitos técnicos y legales, hasta el registro oficial, paso imprescindible para iniciar la comercialización con plena seguridad jurídica.

Para consultar a los expertos de Eurake es posible concertar una cita online sin coste o agendar una cita presencial en una de sus oficinas.

Hasta este verano, la empresa estará presente en Salamanca, Madrid y Vigo, pero después mantendrá exclusivamente la sede de la ciudad olívica. Esta oficina se estrenó en agosto de 2025 y está ubicada en el número 19 de la calle Oporto, en pleno centro.