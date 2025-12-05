La Navidad se vive al máximo en Vialia Estación de Vigo con una programación llena de ocio, solidaridad y sorpresas para toda la familia

El Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, se ha convertido estas navidades en un punto de visita obligada. «Cada Navidad trabajamos para ofrecer a nuestros visitantes algo más que compras: queremos que vivan momentos, emociones y experiencias que se conviertan en recuerdos», explican desde la superficie comercial.

«Este año presentamos una programación más amplia que nunca, pensada para que cada persona encuentre su propio plan en Vialia», aseguran. Y lo cierto es que la oferta de ocio navideño de Vialia ha crecido de forma notable este año, por ejemplo, con la apertura del mercadillo en la Plaza Pública.

Pero esto no es todo lo que esconde el centro comercial para estas fiestas. Talleres infantiles, actuaciones musicales, iniciativas solidarias, la visita de Papá Noel y una gran campaña de consumo serán los pilares de una agenda diseñada para consolidar a Vialia como uno de los espacios navideños de referencia en la ciudad. Descúbrela a continuación.

Magia navideña en la Plaza Pública

Ambiente en el mercadillo navideño de Vialia Estación de Vigo. / José Lores

Decenas de visitantes han pasado ya por el nuevo mercadillo navideño de la Plaza Pública de Vialia, compuesto por casetas con variedad de propuestas gastronómicas y productos artesanos. Además de pistas de hielo y atracciones, diversión asegurada para pequeños y mayores.

El horario de apertura es de 12:00 a 21:00 horas y estará disponible hasta el próximo 12 de enero.

Tickets de compra que se convierten en planes

Desde el 24 de noviembre, y hasta agotar existencias, el centro activa la campaña "Esta Navidad tus tickets son diversión", una iniciativa que permite canjear las compras del día por planes navideños.

«Queremos agradecer la fidelidad de quienes eligen Vialia en estas fechas, ofreciendo experiencias que aportan valor y diversión a toda la familia», señalan desde Vialia Vigo.

Ambiente de compras navideñas en Vialia. / Alba Villar

Los clientes solo tienen que registrarse en el Punto de Información, presentar sus tickets (deben corresponder al mismo día en el que se registran) y, en función del importe, obtendrán uno de los siguientes premios.

Si es un ticket de importe igual a 20 euros, una entrada para atracciones (Montaña de Trineos o Tren de Papá Noel) o el 50% descuento en una entrada para la pista de hielo; mientras que si igual o superior a 30 euros, recibirán una entrada para la pista de hielo, para la Noria o para El Reino de Papá Noel.

Iniciativa solidaria «Ilusiónate con Digna»

Por otro lado, la solidaridad vuelve a tener un papel protagonista con una nueva edición de «Ilusiónate con Digna», en colaboración con la Asociación Vida Digna.

Desde el pasado 27 de noviembre y hasta el 5 de enero, el local de la Plaza Pública acogerá esta iniciativa que busca que ningún niño o niña se quede sin regalo estas fiestas.

La asociación recoge las cartas de los pequeños y las reparte entre los «Amigos de Digna», personas que deciden apadrinar un sueño con un regalo nuevo. «Es una de nuestras campañas más especiales, porque conecta directamente con la esencia de la Navidad: compartir, acompañar y cuidar a quienes más lo necesitan», destaca la gerencia.

Visita de Papá Noel

Como no podía ser de otra forma, el ser más mágico de estas fechas no se perderá la visita al centro comercial Vialia. Papá Noel estará escuchando los deseos de niños y niñas en el espacio de Vigo Exporta, en este horario:

Del 17 al 23 diciembre: 17:30 a 20:30 horas.

17:30 a 20:30 horas. Día 24 de diciembre: 11:00 a 14:00 horas.

Además, hasta el próximo 10 de enero está disponible en la sala inmersiva la experiencia «El Reino de Papá Noel». Del 21 de noviembre al 10 de enero abre de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos, de 11:00 a 21:00 horas. Entre el 13 de diciembre y 5 de enero el horario será de 11:00 a 21:00 horas todos los días. ¡No te la pierdas!

Muchas más actividades en Vialia

Por si todo esto fuera poco, Vialia Estación de Vigo acogerá las próximas semanas un sinfín de eventos, tanto para el público infantil como para los adultos.

Por supuesto, la agenda infantil es especialmente amplia, con talleres creativos casi a diario: elaboración de bolitas de Navidad (2 de diciembre), adornos navideños (4 de diciembre), cuentos y manualidades (9 de diciembre), muñecos de jengibre (11 de diciembre), elfos reciclados (16 de diciembre), marionetas (18 de diciembre), cartas para Papá Noel (23 de diciembre), accesorios especiales para despedir el año (26 de diciembre) y caras glitter fin de año (29 de diciembre).

Todas las actividades se desarrollarán a las 17:30 horas en el espacio Vigo Exporta y están pensadas para fomentar la creatividad y el espíritu navideño entre los más pequeños.

La programación de diciembre se completará con múltiples actuaciones musicales y espectáculos familiares que dinamizarán el centro durante todo el mes. Artistas como Skylight (5 de diciembre), Robert Bonet (13 de diciembre), Cora El Goel (21 de diciembre), Lulavai (26 de diciembre) o Diego Caride (28 de diciembre) pasarán por el escenario de Vigo Exporta a las 19.30 horas.

Asimismo, Vialia será escenario de shows infantiles como Contos de Nadal (6 de diciembre), los villancicos del Colegio Calasancias (15 de diciembre), la magia de la mano de Antonio Martínez (20 de diciembre), A Fantasía do Nadal (27 de diciembre) y la Fiesta Pre Fin de Año (30 de diciembre).

Además, el centro acogerá la tradicional Gala ASEM (14 de diciembre), iniciativas informativas de la Fundación Josep Carreras (11 y 12 de diciembre) y el mercadillo solidario de AidaBook’s (19 de diciembre).

Una Navidad pensada para todos

Trono de Papá Noel en Vialia. / Alba Villar

Durante los festivos de apertura —6, 8, 14, 21 y 28 de diciembre—, el centro comercial mantendrá en marcha su agenda para facilitar el disfrute del público.

«En diciembre queremos que Vialia Vigo sea un punto de encuentro para la ciudad: un lugar en el que comprar, sí, pero también compartir, disfrutar de un concierto, participar en un taller o vivir la magia de la Navidad», concluye la gerencia.

El 25 de diciembre será el único día de no apertura comercial, aunque sí estarán disponibles en horario especial los espacios de ocio, restauración y Verdecora.

Sobre Vialia Vigo

Con cuatro años de vida y 12,5 millones de visitas anuales, Vialia Vigo se ha consolidado como un referente en la ciudad, ofreciendo un espacio de encuentro único que combina ocio, compras y gastronomía en un entorno moderno e innovador. Su propuesta diferenciadora apuesta por una programación de eventos variada, pensada para toda la familia, y por una experiencia de usuario que va más allá de las compras, con espacios diseñados para el disfrute de los ciudadanos.

Ubicado en un enclave estratégico, Vialia Vigo se ha convertido en un motor de dinamización social y económica, atrayendo tanto a residentes como a visitantes, y consolidándose como un destino de referencia para el entretenimiento y la cultura urbana.

Sobre Nhood

Nhood es un operador inmobiliario dedicado a la regeneración urbana y la gestión de activos inmobiliarios de usos mixtos, con un enfoque en el impacto positivo social, ambiental y económico.

Fundada en 2021 y propiedad de la Association Familiale Mulliez (AFM), opera en 11 países y gestiona más de 1.000 activos, incluyendo centros comerciales y espacios multifuncionales. Con un equipo de más de 1.000 expertos, Nhood ofrece soluciones integrales que abarcan desde la gestión de activos hasta el desarrollo y promoción de proyectos inmobiliarios.

Su objetivo es crear espacios sostenibles y conectados, que fomenten la convivencia local y generen valor para las comunidades y los clientes propietarios, apoyándose en principios de innovación, cercanía y sostenibilidad.