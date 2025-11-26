Visitar «El Reino de Papá Noel» es posible en Vialia Estación de Vigo: descubre el nuevo planazo de la Navidad

Está claro que Vigo se ha convertido en la capital de la Navidad. A su extenso alumbrado, que ilumina más de 400 calles, hay que sumar la noria gigante, los photocall callejeros o los mercadillos navideños, pero también las atracciones que se esconden en otros puntos de la ciudad, como el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood.

Además de su propia decoración de Navidad, entre la que destaca un largo pasillo de luces o el Bosque Mágico, las instalaciones acogen este año una novedosa apuesta de ocio para toda la familia, "El Reino de Papá Noel".

«Esta propuesta busca sorprender y emocionar, integrando la magia de la Navidad con los recursos tecnológicos de la sala inmersiva. Queremos que cada visitante viva un momento especial y comparta la ilusión propia de estas fechas», declara Juan Louro, director del Centro Comercial Vialia Estación de Vigo.

Horarios y entradas de "El Reino de Papá Noel"

"El Reino de Papá Noel" es una experiencia para disfrutar con los cinco sentidos. / Vialia Vigo

¿Pero en qué consiste exactamente "El Reino de Papá Noel"? Como explican desde la superficie, se trata de una experiencia que tiene lugar en la sala inmersiva del centro comercial, ubicada en la Plaza Pública.

El espacio se transforma en un universo mágico donde las familias pueden adentrarse en el mundo de Papá Noel, rodeados de luz, color y proyecciones que hacen de cada rincón un lugar lleno de ilusión. Pero solo por tiempo limitado. Tras abrir el pasado 21 de noviembre, el público tendrá hasta el día 10 de enero para vivir este plan único, perfecto para disfrutar en familia.

Si buscas hacer algo diferente esta temporada navideña con los más pequeños de la casa, las entradas ya están disponibles a través de la web de Ataquilla. El precio para adultos es de seis euros, mientras que los niños de 3 a 10 años y las personas mayores de 65 acceden por cuatro euros. Los menores de tres tienen la entrada gratuita. Asimismo, hay opción para visitas escolares, con un coste de 2 euros por infante.

"El Reino de Papá Noel" abre todos los días, de lunes a domingo, excepto el 25 de diciembre y los días 1 y 6 de enero. En cuanto al horario, del 21 noviembre al 10 enero, el horario general será de 15:00 a 21:00 horas de lunes a viernes, mientras que sábados y domingos estará operativo de 11:00 a 21:00 horas. Entre el 13 de diciembre y 5 de enero el horario será de 11:00 a 21:00 horas todos los días.

Con esta propuesta, Vialia Vigo continúa consolidándose como un referente en ocio y experiencias familiares, ofreciendo a sus visitantes una Navidad inolvidable, mágica y diferente.

Sobre Vialia Vigo

Con cuatro años de vida y 12,5 millones de visitas anuales, Vialia Vigo se ha consolidado como un referente en la ciudad, ofreciendo un espacio de encuentro único que combina ocio, compras y gastronomía en un entorno moderno e innovador. Su propuesta diferenciadora apuesta por una programación de eventos variada, pensada para toda la familia, y por una experiencia de usuario que va más allá de las compras, con espacios diseñados para el disfrute de los ciudadanos.

Ubicado en un enclave estratégico, Vialia Vigo se ha convertido en un motor de dinamización social y económica, atrayendo tanto a residentes como a visitantes, y consolidándose como un destino de referencia para el entretenimiento y la cultura urbana.

Sobre Nhood

Nhood es un operador inmobiliario dedicado a la regeneración urbana y la gestión de activos inmobiliarios de usos mixtos, con un enfoque en el impacto positivo social, ambiental y económico.

Fundada en 2021 y propiedad de la Association Familiale Mulliez (AFM), opera en 11 países y gestiona más de 1.000 activos, incluyendo centros comerciales y espacios multifuncionales. Con un equipo de más de 1.000 expertos, Nhood ofrece soluciones integrales que abarcan desde la gestión de activos hasta el desarrollo y promoción de proyectos inmobiliarios.

Su objetivo es crear espacios sostenibles y conectados, que fomenten la convivencia local y generen valor para las comunidades y los clientes propietarios, apoyándose en principios de innovación, cercanía y sostenibilidad.