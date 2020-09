Llega a O Castro British School la "vuelta al cole" más esperada

Este lunes, O Castro British School empezará el curso escolar más esperado y lo hará con las máximas medidas higiénico-sanitarias tanto para los alumnos como para el personal del centro. El equipo directivo del colegio ubicado en Mos ha estado trabajando duro durante el verano para desarrollar un protocolo de actuación ante la crisis sanitarias del coronavirus, que el pasado mes de marzo obligó a cerrar todos los centros educativos del país.

De este modo, el nuevo director del colegio, que es además el Executive Head de los colegios Globeducate en Galicia (O Castro y Coruña British School), Mr. Dominic Abbott, lanza un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa: "Hemos seguido las directrices de la Xunta de Galicia y de Globeducate para elaborar un completo plan de actuación que nos permita dar continuidad a la educación de nuestro alumnado ante los diferentes escenarios que pueda dibujar esta pandemia", subraya.

Con una dilatada experiencia en colegios internacionales de todo el mundo, desde Kuwait a Hong Kong, pasando por La Haya, Lisboa o Londres, Mr. Abbott llega a O Castro tras cuatro años como director del colegio hermano en Coruña, con el firme objetivo de garantizar el éxito continuado en los dos colegios británicos pioneros en Galicia, fundados por Mari Carmen Vázquez en Vigo (2009) y en A Coruña (2015), respectivamente.

Medidas concretas

Entre estas medidas no podían faltar la toma diaria de temperatura –en casa y antes del acceso al colegio-, el uso obligatorio de la mascarilla en niños mayores de 6 años y recomendado en los más pequeños, el frecuente lavado de manos y el mantenimiento de la distancia de seguridad establecido en cada contexto.

Además de las modernas y amplias instalaciones, destacan el sistema de renovación de aire con recuperación de calor, que permite una renovación constante del aire sin pérdida de calor y confort en el aula; la habilitación de cinco puntos de acceso diferentes para evitar aglomeraciones; o la incorporación de una enfermera a tiempo completo. "También sacaremos el máximo partido a uno de los pilares de la educación británica, como es el aprendizaje activo y al aire libre, que en estos tiempos se vuelve más imperativo que nunca", apunta el director.

Asimismo, los servicios de ampliación horaria, comedor, transporte y extraescolares se mantienen gracias a un gran esfuerzo organizativo y logístico, fundamental para dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias.



Primera promoción

La pandemia del coronavirus no pudo empañar uno de los grandes hitos en la historia del primer colegio británico de Galicia y el único en impartir todas las etapas educativas: su primera promoción de graduados. Los primeros Old Boy y Old Girls, como se les denomina en el sistema británico, obtuvieron una media de 11,6 sobre 14 puntos en los exámenes de acceso a la universidad, con el 100% de presentados y de aprobados, que este curso inician una nueva e ilusionante etapa en prestigiosas universidades de España, entre las que se cuentan: la Carlos III de Madrid, la Pontificia de Salamanca o la Facultad de Medicina en Santiago de Compostela, en España; y la universidad de York, de Bristol –en Inglaterra- o de Groningen, en Holanda.

